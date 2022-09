ALBA/ Il "Green Music Contest" al teatro Sociale chiude il Festival dell'economia circolare

CUNEO CRONACA - Economia circolare significa produrre beni e servizi reintegrando negli ecosistemi (biodegradabilità) o rivalorizzando economicamente (riutilizzo, riciclo, recupero) i materiali che residuano dal processo produttivo: materiali che invece nell’economia "lineare" diventano rifiuti. Ma l’economia circolare è molto di più che azzerare o comunque minimizzare la produzione di rifiuti: è la metafora più appropriata ed eloquente di una visione dell’economia radicalmente rinnovata, che supera il conflitto tradizionale tra interesse economico e interesse ambientale e la stessa logica di un’economia a ridotto impatto ambientale.

Nella dimensione circolare economia e ambiente non sono più né termini tra loro incompatibili e nemmeno interessi da comporre sulla base di reciproche rinunce. Sono piuttosto, o meglio possono diventare, due declinazioni complementari di una più larga e per l’appunto “circolare” nozione di benessere. Questo nuovo paradigma economico e insieme ecologico è il filo conduttore di Circonomia, il festival dell’economia circolare e delle energie dei territori che si tiene in Piemonte dal 2016. Sabato 24 settembre, alle 18, nell'ambito del festival, presso il Teatro Sociale "G. Busca" di Alba si terrà la seconda edizione di Green Music Contest.