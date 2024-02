ALBA/ I sindaci della città e gli amici ricordano lo storico Giulio Parusso a 10 anni dalla morte

CUNEO CRONACA - È passato un decennio dalla prematura scomparsa di Giulio Parusso, figura di spicco nel panorama culturale di Alba. Per commemorare la sua eredità e il suo impegno instancabile nella promozione della cultura locale, l'Associazione a lui intitolata ha organizzato un incontro speciale, aperto ai soci, agli amici e a coloro che hanno condiviso la sua passione per la conoscenza.

L'appuntamento è fissato per lunedì 26 febbraio, alle 18, presso la sala convegni della Banca d'Alba in Via Cavour. Sarà un'occasione per rievocare la sua figura e il suo contributo prezioso alla comunità, attraverso testimonianze e interventi significativi. Tra gli ospiti che si alterneranno sul palco, ci saranno i sindaci che hanno collaborato con Giulio nel corso degli anni: Giuseppe Rossetto, Maurizio Marello e Carlo Bo, che porteranno la loro personale testimonianza sull'importanza del suo operato.

Inoltre, saranno presenti alcuni dei suoi più stretti collaboratori nel campo degli studi storici, come Nando Vioglio ed Edoardo Borra, che condivideranno ricordi e aneddoti legati alla loro esperienza con Giulio. Non mancherà la rappresentanza del Centro Studi Beppe Fenoglio, fondato e sostenuto con passione da Parusso stesso, a testimonianza del suo amore per la cultura locale e per la letteratura piemontese. La Gazzetta d'Alba, per la quale Giulio è stato un lungo e stimato collaboratore, sarà rappresentata dalla condirettrice Maria Grazia Olivero, che renderà omaggio alla sua memoria e al suo contributo al giornalismo locale.

L'intero evento sarà coordinato da Beppe Gobino e Roberto Ponzio, amici stretti di Giulio e membri attivi dell'Associazione Giulio Parusso, che garantiranno che questa serata sia un momento di riflessione, condivisione e celebrazione dell'eredità di un uomo straordinario. Per concludere in modo conviviale e festoso, l'incontro sarà seguito da un aperitivo.