Alba: i conferimenti nelle isole ecologiche si possono prenotare online

CUNEO CRONACA - Sul sito internet www.verdegufo.it è possibile prenotare le consegne di materiali ed oggetti da buttare nelle isole ecologiche del CoABSeR (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti).

Per prenotare il conferimento basta registrarsi come “utente domestico” oppure come “utente non domestico” (per le attività economiche), sul sito: https://prenotazioni.verdegufo.it/isoleecologiche

Sulla pagina bisogna inserire i dati necessari per la registrazione e creare le proprie credenziali. Dopo la registrazione si può accedere con il proprio indirizzo e-mail oppure il proprio numero di cellulare e la password prescelta.

Attraverso l’accesso si arriva alla pagina dove è possibile selezionare il servizio da chiedere. Selezionare la voce “conferimenti presso i Centri di Raccolta” e poi sulla pagina prenotazioni bisogna cliccare su “richiedi prenotazione”.

Nella nuova pagina si sceglie dove si desidera conferire (in qualsiasi centro raccolta del CoABSeR) selezionando data e fascia oraria di accesso tra quelle disponibili. Spuntare i rifiuti da conferire e confermare.

Giunti alla fine, si attende il messaggio “prenotazione eseguita con successo” e si chiude.

La conferma della prenotazione arriva via e-mail oppure via sms, se è stato inserito il numero di cellulare.

Per accedere al centro raccolta, basta mostrare la prenotazione sullo smartphone.

La prenotazione dei conferimenti può essere fatta anche come intermediario che effettua prenotazioni per altri utenti.

Per registrarsi come intermediario bisogna effettuare tutta la procedura sopra descritta creando le proprie credenziali. Dopo la registrazione si può accedere direttamente al servizio o agire come intermediario adoperando la propria e-mail (o numero di cellulare) e la password prescelta.

Arrivando alla pagina in cui è possibile accreditarsi come intermediario, scegliere “abilitazione intermediario” e poi cliccare su “abilita”. Il sistema effettua in automatico il logout della propria utenza. Accedere nuovamente con le proprie credenziali per agire come intermediario e prenotare per conto terzi.

Se l’utente ha già prenotato in passato risulta già inserito a sistema. In questo caso scegliere ricerca utente, dopodiché immettere almeno uno dei dati richiesti e cliccare su ricerca. Scegliere da elenco utenti (che riporta tutte le tue prenotazioni passate) il soggetto per cui si desidera agire e controllare l’esattezza della sua identità in alto a destra. Se i dati sono corretti, si può andare su seleziona utente in basso a destra e proseguire con la prenotazione.

Se la ricerca non produce alcun risultato o se è la prima volta che l’utente prenota il servizio, scegliere “inserisci utente” e compilare i campi con i dati dell’utente per cui si desidera effettuare la prenotazione. Al termine dell’inserimento cliccare su registra utente, poi verificare l’esattezza dei dati.

Dopodiché si può andare su “prenotazioni”, “richiedi prenotazione” ed inserire i dati relativi al conferimento presso il centro raccolta.

Seguire la procedura inserendo tutti i dati fino al messaggio “prenotazione eseguita con successo” e, se non è possibile stampare la prenotazione, scegliere chiudi.

Arriverà un sms di conferma sul cellulare dell’utente per cui è stato prenotato il servizio ed un’e-mail all’intermediario (oppure un sms se è stato inserito il cellulare).

Per accedere al centro di raccolta, è sufficiente che l’utente mostri l’sms di conferma sul suo cellulare.