Alba, gara di solidarietà per Nico: servono aiuti per il cane investito da un camion

CUNEO CRONACA - Ad Alba è in corso una gara di solidarietà per salvare Nico, un cane investito da un camion. "L’incidente - scrive su GoFundMe l’organizzatrice, Mirella Nicola - ha causato la frattura di una vertebra lombare, del bacino e due zampe rotte”. "Servono ancora tanti fondi - spiega - per pagare la degenza di un mese (circa 2000 euro) e la fisioterapia (1500)”.

Nel frattempo è stato necessario un secondo intervento, andato bene. Nico dovrà rimanere in clinica almeno altri dieci giorni, nella speranza che non si debba intervenire nuovamente. “Intanto - aggiunge Mirella - i costi lievitano”.

La raccolta fondi per le spese mediche di Nico è arrivata quasi a metà dell’obiettivo finale di 7000 euro. Si può trovare nella pagina speciale di GoFundMe dedicata agli amici a quattro zampe in difficoltà: clicca QUI.

(Foto tratta dal sito di GoFundMe)