ALBA/ Energia verde per fare il pane: l'azienda pugliese Molino Casillo si affida a Egea

CUNEO CRONACA - Molino Casillo, azienda leader nella trasformazione e commercializzazione del grano, ha scelto l’energia verde di Egea: un nuovo accordo che suggella ancor di più l’impegno del Gruppo per il tema della sostenibilità. Da oggi l’azienda pugliese, con sede a Corato (Bari), utilizzerà esclusivamente l’energia elettrica 100% verde di Egea per tutte le attività lavorative e di produzione nei suoi 14 impianti molitori in tutta Italia, da nord a sud.

La sostenibilità è un tema da sempre importante per Molino Casillo, affrontato con grande impegno, sia a livello etico/sociale che a livello economico: dai pack delle nuove linee di farine e semole – realizzati con carta certificata FSC proveniente da fonti forestali gestite responsabilmente – allo sviluppo sostenibile di numerose colture, molte delle quali autoctone. Inoltre il Gruppo è stato tra i primissimi a trasportare il prodotto via treno, abbandonando la gomma chiaramente più inquinante, e già da tempo, per quanto riguarda l’energia, sono stati fatti grandi investimenti nel fotovoltaico, e oggi, dopo anni, il primo costo dell’azienda non è più quello energetico bensì quello della manodopera.

Il tema della sostenibilità rappresenta quindi un valore fondamentale per Molino Casillo, che lavora con impegno per perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Un impegno che si esprime anche attraverso l’amore e attenzione per la propria terra, la Puglia, attraverso la Fondazione Casillo, istituita con lo scopo di promuovere iniziative culturali e sociali per lo sviluppo del territorio. Responsabilità sociale ed etica, sicurezza alimentare, qualità, ricerca continua, innovazione e know-how industriale, utilizzo di energie rinnovabili e gestione integrata dell’intera catena del valore, rappresentano i fattori di successo del Gruppo Casillo, uno dei principali fornitori dei più affermati pastifici nazionali.

Oggi questa partnership con il Gruppo Egea, azienda multiservizi con sede ad Alba, in provincia di Cuneo, mette ancor più in risalto l’impegno dell’azienda per la sostenibilità e l’annesso concetto di energia verde, e lo fa anche comunicandolo direttamente ai consumatori, attraverso l’inserimento del logo Egea sui packaging di Farina dei prodotti Molino Casillo: un marchio che significa tanto in termini di responsabilità volta alla salvaguardia del nostro pianeta.

Il progetto di collaborazione con Egea tende ad unire diversi settori, quello delle multiutility e quello alimentare, sotto un unico cappello comune: la sostenibilità. Il Gruppo Egea è già da tempo operativo nella realizzazione di impianti che producono energia rinnovabile e naturale, con 18 impianti fotovoltaici, una centrale idroelettrica e 4 impianti a biogas e biometano. L’energia rinnovabile, naturale e certificata prodotta da questi impianti, copre già oggi le necessità di tutte le utenze domestiche luce ed è in progressivo aumento la capacità del Gruppo per quanto riguarda le aree di business aziendali e retail.

La collaborazione con il Molino Casillo si inserisce in un quadro più ampio di continua espansione sul territorio nazionale da parte di Egea, in particolare in Puglia, insieme all’apertura di nuovi Sportelli, autentici presidi territoriali e punti di contatto con il pubblico, dedicati ai servizi e alla vendita di luce e gas, nei comuni di Bari, Ruvo di Puglia, Gioia del Colle, Noci e Galatina.