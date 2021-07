ALBA/ Emergenza Covid: situazione stabile, ancora 4 i residenti positivi, nessuno ricoverato

CUNEO CRONACA - Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 4 di cui 0 ricoverati.

I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72.

I guariti da inizio pandemia sono 1353.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“La situazione dei contagi sul territorio è stabile con pochi positivi e molti comuni di Langhe e Roero ormai covid free - dichiara il sindaco Carlo Bo -. Proseguiamo il confronto costante con la nostra Asl per monitorare la situazione all’ospedale unico di Verduno che oggi conta solo più due ricoverati per Coronavirus, nessuno in terapia intensiva e nessun albese, e la campagna vaccinale arrivata a 99.672 prime dosi e 55.591 seconde dosi per un totale di oltre 155mila somministrazioni”.