ALBA/ Emergenza Coronavirus: 139 positivi e 30 i morti da inizio pandemia

CUNEO CRONACA - Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 139. I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 30.

I guariti da inizio pandemia sono 564.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“I contagi in città sono ancora alti e dobbiamo tutti impegnarci per far scendere questo numero – afferma il sindaco Carlo Bo -. Procede intanto a pieno ritmo la campagna vaccinale anche nel territorio dell’Asl Cn2. Sono già quasi 2mila le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino nelle strutture ospedaliere e case di riposo. L’augurio che faccio a tutti noi è che possano essere gli ultimi mesi in cui doverci misurare con questa difficile emergenza”.

Il Piemonte, in base all’Ordinanza del Ministro della salute dell'8 gennaio 2021, è “zona gialla”

Spostamenti: sono vietati tutti gli spostamenti verso una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità e di quelli consentiti, con specifiche limitazioni, a chi vive nei Comuni fino a 5.000 abitanti

In particolare:

- tra le 5.00 e le 22.00, è possibile spostarsi liberamente all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione o Provincia autonoma. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano;

- tra le 22.00 e le 5.00 e al di fuori della propria Regione/Provincia autonoma, è possibile spostarsi esclusivamente per motivi di lavoro, salute o necessità;

- a chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, è comunque consentito spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Di conseguenza, nel rispetto di tali limiti orari e territoriali, è consentito anche andare a fare visita ad amici e parenti.

Ristorazione: i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Attività commerciali: non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Attività motoria e sportiva: le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti nel rispetto del distanziamento.

È possibile contattare il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn2 telefonando allo 0173/316619 o scrivendo una mail a dipp.alba@aslcn2.it.