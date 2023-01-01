Alba, detenuto aggredisce la Polizia Penitenziaria in ospedale durante piantonamento: 4 agenti feriti

CUNEO CRONACA - Riceviamo dall'Osapp: "Ancora violenza contro la Polizia Penitenziaria. Questa volta è accaduto presso il reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale di Alba durante un servizio di piantonamento, dove un detenuto internato – lo stesso che nei giorni scorsi si era allontanato durante un periodo di licenza – ha improvvisamente dato in escandescenza aggredendo il personale in servizio.

Dopo una iniziale fase di apparente collaborazione con il personale sanitario, al momento delle dimissioni e delle operazioni di accompagnamento verso l’istituto penitenziario il detenuto ha iniziato a minacciare gli agenti e a cercare ripetutamente lo scontro fisico, tentando anche di utilizzare un’asta portaflebo come oggetto contundente e lanciando una bottiglia d’acqua contro il personale.

Solo grazie al tempestivo intervento degli agenti è stato possibile contenere il soggetto ed evitare conseguenze ancora più gravi per il personale sanitario e per i cittadini presenti nel nosocomio.

Il bilancio dell’aggressione è pesante: quattro agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti, tre con prognosi di tre giorni e uno con prognosi di venti giorni.

Il detenuto ha continuato a mantenere un comportamento violento anche durante il trasferimento verso il carcere, sputando contro il personale e tentando più volte di ostacolare le operazioni di accompagnamento.

Durissimo il commento del Segretario Generale dell’OSAPP, Leo Beneduci: “Siamo davanti all’ennesima aggressione ai danni della Polizia Penitenziaria. Il sistema penitenziario nel distretto Piemonte-Liguria è ormai al collasso. Da Torino a Genova Marassi, da Alba ad Alessandria fino a La Spezia e Sanremo, il personale lavora in condizioni insostenibili, con carenze di organico gravissime e senza adeguate tutele. La Polizia Penitenziaria è stata lasciata sola. Se non arriveranno immediatamente interventi concreti, il rischio è che episodi come questo diventino la normalità”.

L’OSAPP chiede interventi urgenti e immediati per garantire sicurezza al personale e ripristinare condizioni di legalità negli istituti penitenziari del distretto".