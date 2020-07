ALBA/ Covid-19: ancora 2 positivi, restano 12 i decessi, 84 le persone guarite

CUNEO CRONACA - Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 2. I decessi di persone affette da Covid-19 sono 12. I guariti sono 84.

“Ci stiamo avvicinando a quota zero – afferma il sindaco Carlo Bo –. Solo più due residenti albesi oggi risultano ancora positivi al virus. A loro l’amministrazione comunale augura una pronta guarigione e alla città di poter finalmente liberarsi da questa preoccupazione, rilanciando più possibile il turismo e le attività cittadine”.

Si ricorda che è obbligatorio per tutti i cittadini sull’intero territorio regionale l’utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita (parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti ingressi) e in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esonerati i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo delle mascherine.