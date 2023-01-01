Alba conquista il quarto Bike Smile: Fiab premia la mobilità sostenibile della città

CUNEO CRONACA - Alba conquista il quarto Bike Smile nel riconoscimento nazionale FIAB ComuniCiclabili 2026, confermando il percorso intrapreso dall'Amministrazione comunale per rendere la città sempre più sostenibile, sicura e accessibile per chi sceglie di muoversi in bicicletta.

Il riconoscimento è stato ritirato a Rimini dall’assessore alla Mobilità Edoardo Fenocchio nel corso della 9ª edizione di ComuniCiclabili, ospitata all'interno di Velo-city 2026, il più importante summit mondiale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile, promosso dalla European Cyclists' Federation. Ogni anno amministratori pubblici, tecnici ed esperti provenienti da tutto il mondo si incontrano per condividere esperienze e buone pratiche capaci di orientare il futuro delle città verso modelli di sviluppo più sostenibili. Quest'anno il network FIAB ComuniCiclabili ha coinvolto 171 Comuni italiani, rappresentativi di circa il 22% della popolazione nazionale.

La bandiera gialla di ComuneCiclabile 2026, simbolo del traguardo raggiunto, è già esposta sul balcone del Palazzo comunale. Per Alba si tratta di un importante avanzamento: la città passa da 3 a 4 Bike Smile, entrando tra i Comuni che, secondo FIAB, si sono maggiormente distinti nell'edizione 2026 grazie a un lavoro trasversale che ha interessato infrastrutture, sicurezza stradale, mobilità scolastica, governance e promozione della mobilità attiva. L'obiettivo è accompagnare e stimolare i Comuni in un percorso di miglioramento continuo che renda i territori più vivibili, sicuri e attrattivi per residenti e visitatori.

Nel giudizio sintetico viene evidenziato il lavoro svolto in tutti gli ambiti della valutazione. In particolare sono stati apprezzati la realizzazione della prima Zona 30 ciclabile con relativa strada E-bis sui controviali di corso Langhe e il miglioramento delle strade scolastiche prima di fronte alla scuola U. Sacco e poi davanti alle scuole in corso Europa e corso Banska Bystrica, dove - con il coinvolgimento delle comunità scolastiche - è stata rafforzata la priorità dei pedoni.

Particolarmente significativo è stato il miglioramento nell'ambito della Governance, con la designazione di un Mobility Manager e la partecipazione in partenariato al progetto "Bike to Work – Pedalate sostenibili", che favorisce l'integrazione tra bicicletta e trasporto pubblico locale e promuove comportamenti sostenibili attraverso campagne informative e il coinvolgimento di aziende e scuole.

«Il passaggio da 3 a 4 Bike Smile rappresenta un riconoscimento importante della volontà dall'Amministrazione di mettere al centro la mobilità attiva e del lavoro svolto dagli uffici e da tutti i soggetti che collaborano per costruire una città più sicura e sostenibile – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l'assessore alla Mobilità Edoardo Fenocchio –. FIAB, che ringraziamo, ha premiato interventi concreti come la prima Zona 30 ciclabile, il rafforzamento delle strade scolastiche, le iniziative che incentivano gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. Essere indicati tra i Comuni che si sono maggiormente distinti a livello nazionale ci rende particolarmente orgogliosi. La bandiera ComuneCiclabile che oggi sventola dal balcone del Municipio non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire nel percorso avviato, con l'obiettivo di rendere Alba sempre più una città dove la bicicletta possa rappresentare una scelta quotidiana».

Nel proprio giudizio FIAB invita Alba a proseguire lungo questo percorso virtuoso, consolidando i risultati raggiunti e puntando agli obiettivi futuri, tra cui il lavoro sul Biciplan e la progressiva evoluzione verso una vera e propria "Città 30", caratterizzata da una diffusa moderazione della velocità e del traffico attraverso interventi quali strade E-bis, chicane, cuscini berlinesi e intersezioni rialzate.