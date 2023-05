ALBA/ Comunità energetiche, "uniti per un futuro sostenibile": incontro con gli esperti

CUNEO CRONACA - "Cittadini e organi d'informazione sono invitati alla serata “Comunità energetiche. Uniti per risparmiare, insieme per un futuro sostenibile”. L'appuntamento è per giovedì 11 maggio, alle ore 20.30, presso la Sala “Vittorio Riolfo” in via Vittorio Emanuele 21 ad Alba.



Un momento di confronto, in cui daremo risposte agli interrogativi più frequenti sulle Comunità energetiche. Cosa sono, come funzionano, come si fondano e come vengono promosse anche a livello regionale.



Intervengono i consiglieri regionali Ivano Martinetti e Sean Sacco; Sergio Olivero, Energy Center del Politecnico di Torino, Responsabile Business&Finance Innovation; Marco Bailo, sindaco di Magliano Alpi, Massimo Marengo, Responsabile Energia Confapi Cuneo e Marco Mariano

autore del libro “Come si fa una comunità energetica”.



Ivano Martinetti, consigliere regionale M5S Piemonte

VIDEO