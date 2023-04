ALBA/ "Art, wine & food": il cibo in fotografia va in mostra in San Domenico

CUNEO CRONACA - Si inaugura sabato 15 aprile, alle 17,30, presso la Chiesa di San Domenico ad Alba la mostra “Art, wine & food”, promossa dal’Associazione Culturale Acribia, curata da Ermanno Tedeschi in collaborazione con Vera Pilpoul e realizzata con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte. Arte, vino e buona tavola sono gli elementi principali della rassegna visitabile fino al 7 maggio dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato e festivi negli orari 10-12 e 15-18.

La mostra è dedicata all’esposizione delle delizie gastronomiche di artisti contemporanei - fotografi, pittori, artisti, scultori, videoartisti - che ci invitano a riscoprire, attraverso il loro sguardo più intimo e il loro speciale punto di vista, i piaceri semplici del cibo e della sua autenticità, della cucina e della tavola, dalla cerimonia del pasto alla creatività e all’arte della tavola. Un’occasione per riflettere sulla società dei consumi, sull'industria alimentare - l'arte di sedurre attraverso una mise en place originale e un packaging creativo - ma anche sui suoi abusi e gli sprechi.

“Ogni approccio artistico - spiega il curatore Ermanno Tedeschi - batte spesso sentieri inesplorati, talvolta intriso di derisione e provocazione, interpreta il cibo, la natura, la terra, il raccolto, l'affascinante trasformazione della materia prima in un pasto, lo scambio, la condivisione e il momento conviviale. Questi artisti esplorano il rapporto tra creazioni culinarie e artistiche, rivisitandole. Alcuni rappresentano il cibo, altri usano il cibo per le proprie opere, altri ancora utilizzano il cibo come mezzo per comunicare un messaggio importante”. “Un’esposizione di livello assoluto – commenta Ivano Martinetti, Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale – che mette al centro il cibo ed il vino, due elementi essenziali del nostro territorio, magistralmente declinati in opere d’arte affascinanti e uniche. Il rapporto con l’alimentazione è un tema centrale di questi tempi e lo sarà sempre di più in futuro, è naturale dunque che il mondo dell’arte ne tragga ispirazione. Si rimane a bocca aperta apprezzando queste pregevoli interpretazioni, meritevoli assolutamente di una visita in concomitanza con la rassegna Vinum”.