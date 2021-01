ALBA/ Trasformazione digitale della produzione nelle Pmi: Apro sostiene progetto europeo

CUNEO CRONACA - Digital Transformation in Advanced Manufacturing (DTAM in breve) è un progetto europeo che mira alla creazione di un programma di formazione professionale che fornisca ai profili tecnici di tutta Europa competenze per l’implementazione e la gestione degli strumenti digitali all'interno delle linee di produzione, al fine di consentire una migrazione efficace verso l’Industria 4.0.

DTAM è un progetto transnazionale, parte della Sector Skills Alliance 2020, finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. L’agenzia formativa Apro Formazione di Alba è uno dei dieci partner del progetto europeo, che vede come capofila Politeknika Ikastegia Txorierri, nella città di Derio, Bilbao.

Il progetto DTAM risponde al crescente bisogno di aggiornamento e riqualificazione delle competenze dei tecnici e degli studenti dell’Unione Europea, fornendo a quest’ultimi migliori opportunità di occupazione in un mercato del lavoro in rapida evoluzione e ad alta intensità di competenze, come ad esempio l’Advanced Manufacturing (AM).

Il progetto, della durata di tre anni, nasce per trovare risposta alle criticità legate al mondo della digitalizzazione, rese ancora più evidenti durante la pandemia Covid-19. Tra queste: l'inadeguatezza delle competenze digitali e tecniche nella domanda e nell'offerta di lavoro; la carenza di professionisti specializzati nel settore dell’Industria 4.0; la carenza di programmi di formazione professionale riconosciuti e adeguati; la necessità di esperienze laboratoriali nell'IoT e nel Work Based Learning (WBL); la necessità di un aggiornamento professionale per i lavoratori adulti sotto qualificati per il mancato adeguamento ai nuovi processi tecnologici.

DTAM creerà un nuovo curriculum professionale in materia di trasformazione digitale dedicato alla formazione di tecnici di medio-alto livello nelle tecnologie abilitanti per l’Advanced Manufacturing. Tale curriculum aiuterà a creare una forza lavoro di nuovi professionisti specializzati in tecnologie digitali, in grado di installare, configurare, monitorare, analizzare, trasferire dati e manutenere i sistemi digitali in un ambiente di produzione avanzata.