Alba, aperte le iscrizioni a Infermieristica: sono 51 i posti disponibili

CUNEO CRONACA - Ad Alba, nella nuova sede presso il Cortile della Maddalena, saranno 51 i posti riservati agli aspiranti infermieri per l’Anno accademico 2026/2027. L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “UPO” ha indetto il 10 agosto, per l’anno accademico 2026/2027, il concorso per l’ammissione al 1° anno dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Scuola di Medicina dell’Ateneo.

Tra i percorsi accademici previsti dal bando, si conferma a pieno titolo il Corso di Laurea in Infermieristica, abilitante alla professione di Infermiere, per il quale si rinnova la proficua collaborazione tra l’Università e l’ASL CN2 con 51 posti destinati alle matricole nella nuova sede nel centro storico di Alba, presso il Cortile della Maddalena, in centro città e a breve distanza dalla stazione ferroviaria e dei bus.

La durata del corso di studi in infermieristica è di 3 anni. Il percorso didattico comprende attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. Le sedi dei tirocini saranno l’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno e le altre strutture territoriali aziendali e private. Il Corso di Laurea è a numero programmato. I requisiti di accesso sono il possesso di un diploma di scuola media superiore o titolo equipollente e il superamento di una prova di ammissione che si terrà a Novara presso il Complesso Perrone, in via Perrone 18, il giorno 16 settembre 2026.

Le candidature andranno presentate tassativamente entro le ore 15 del 31 agosto 2026. Il bando di concorso e tutte le informazioni per l’iscrizione alla prova di ammissione sono reperibili sul sito della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale. Per chi desidera iscriversi al Corso di Laurea in Infermieristica, la Segreteria Didattica della sede di Alba è a disposizione per fornire informazioni e supporto durante il percorso di pre-immatricolazione e iscrizione alla prova di ammissione. Contatti: segreteria.didattica.alba@uniupo.it Telefono: 0173-316335.