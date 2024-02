ALBA/ Al via la rassegna Teatro del Territorio con la Compagnia di Sinio e lo spettacolo "Bel Afè"

CUNEO CRONACA - La stagione teatrale del Teatro Sociale di Alba accoglie, in apertura della rassegna Teatro del Territorio, gli attori de “Il nostro teatro di Sinio” con lo spettacolo Bel Afè, in scena domenica 18 febbraio alle ore 17. I posti sono esauriti, ma per informazioni si può contattare la biglietteria del Teatro al numero 0173292470-472.

Oscar Barile narra delle difficoltà delle giovani coppie di oggi, che devono affrontare problemi e ostacoli cui una volta sopperivano le grandi famiglie. La mancanza di tempo, l’attenzione ai bambini, il dover conciliare lavori sempre più precari con orari a volte impossibili, l’assistenza a genitori che invecchiano e altri parenti con manie e bisogni particolari si scontrano con le necessità ordinarie di ogni famiglia, a cui lo Stato sembra prestare un’attenzione a volte fatta soltanto di parole vane e appare non in grado di sostenere concretamente chi rappresenta il domani di una nazione.

Per acquistare i biglietti per gli altri spettacoli della stagione 2023/2024, la biglietteria del Teatro, in piazza Vittorio Veneto 3, sarà aperta tutti i giovedì dalle ore 15 alle ore 18 e due ore prima dall’inizio della recita. I biglietti sono, inoltre, acquistabili anche online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.