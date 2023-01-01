Alba, iter formativo per l'integrazione dei lavoratori stranieri: 4 appuntamenti ad aprile

CUNEO CRONACA - Promuovere l’inclusione lavorativa, favorire l’incontro tra imprese e lavoratori e accompagnare le aziende nella gestione delle trasformazioni del mercato del lavoro: è in questa prospettiva che nasce il nuovo ciclo formativo gratuito “Inserimento & integrazione dei lavoratori stranieri nell’impresa”, promosso da Fondazione Don Gianolio in collaborazione con Apro Formazione, Associazione Commercianti Albesi e Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Asti, Alessandria e Casale Monferrato.

Il percorso formativo è rivolto in particolare a professionisti, consulenti del lavoro, commercialisti, medici del lavoro, responsabili delle risorse umane e management aziendale, figure che svolgono un ruolo chiave nell’accompagnare le imprese nella gestione delle risorse umane e nell’interpretazione della normativa. Attraverso un approccio multidisciplinare, il ciclo di incontri intende fornire competenze utili per affrontare in modo consapevole e strutturato gli aspetti giuridici, fiscali, organizzativi e socio-culturali legati all’assunzione e alla piena integrazione dei lavoratori stranieri. L’iniziativa si pone in continuità con il ciclo di incontri territoriali realizzati da Fondazione Don Gianolio durante i primi mesi dell’anno nelle Langhe, nel Roero e ad Alba, nell’ambito del progetto Fondazione CRC “Lavoro senza confini”. L’obiettivo infatti è quello di offrire strumenti concreti a professionisti e imprese che, sempre più frequentemente, si confrontano con il tema dell’inserimento e dell’integrazione dei lavoratori stranieri all’interno dei contesti aziendali.

Il programma si articola in quattro appuntamenti, in calendario nel mese di aprile presso la sede dell’Associazione Commercianti Albesi con orario 14.30-18.30,. Gli incontri vedranno il contributo di esperti provenienti dal mondo giuridico, della consulenza e della formazione, con l’obiettivo di offrire una panoramica completa su un tema che rappresenta oggi una delle principali sfide – ma anche opportunità –per il tessuto economico locale. Il primo incontro di giovedì 9 aprile, dedicato al quadro normativo sull’immigrazione e il lavoro, sarà tenuto dall’avvocata Laura Furno dell’ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione che approfondirà il contesto legislativo nazionale ed europeo, i permessi di soggiorno, il Decreto Flussi e le diverse modalità di accesso al lavoro per cittadini dell’Unione Europea ed extra UE.

Il secondo incontro, previsto per mercoledì 15 aprile, affronterà le procedure operative per l’assunzione dei lavoratori stranieri. La relatrice sarà Barbara Garbelli, consulente del lavoro e coordinatrice scientifica della formazione area lavoro de Il Sole 24 Ore, che illustrerà gli aspetti pratici dell’assunzione, gli obblighi del datore di lavoro, le comunicazioni agli enti competenti e i servizi territoriali a supporto delle imprese.

Mercoledì 22 aprile sarà invece dedicato agli aspetti fiscali, contributivi e previdenziali con gli interventi di Carlo Veronese, commercialista, e Maria Luisa De Cia, consulente del lavoro, che analizzeranno il regime fiscale applicabile, gli obblighi contributivi e previdenziali, le convenzioni internazionali e le principali agevolazioni previste per l’inserimento lavorativo.

Il ciclo si concluderà mercoledì 29 aprile con un incontro dedicato agli aspetti socio-culturali dell’integrazione organizzativa, a cura della Diversity & Inclusion Trainer Maura Di Mauro. Il focus sarà sulle dinamiche dei contesti multiculturali, sulle strategie manageriali interculturali e sugli strumenti HR utili a favorire l’inclusione e la valorizzazione delle differenze all’interno delle organizzazioni.

La partecipazione al ciclo formativo è gratuita e offre un’opportunità concreta di aggiornamento professionale su un tema di crescente rilevanza. Il corso è inoltre in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Commercialisti e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Con questa iniziativa, la Fondazione Don Gianolio conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative capaci di sostenere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, favorendo al tempo stesso una cultura del lavoro inclusiva e consapevole.

Per iscrizioni e informazioni è possibile scrivere a progetti@fondazionedongianolio.it oppure contattare il numero 324 624 9670.