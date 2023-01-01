Alba, al teatro Sociale omaggio a Paolo Conte: eleganza e poesia con "Via con me"

CUNEO CRONACA - Con Via con me - Omaggio a Paolo Conte, la Fondazione Fossano Musica rende omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani: Paolo Conte. Poeta del quotidiano, pittore di atmosfere, autore dalla scrittura elegante e visionaria, Conte ha saputo fondere nei suoi brani jazz, chanson française, tango, swing e suggestioni cinematografiche, creando un universo musicale inconfondibile e affascinante. La proposta, ideata da Enzo Fornione e impreziosita dagli arrangiamenti originali di Sergio Chiricosta, rivisita con rispetto e creatività alcune tra le pagine più celebri e amate del repertorio contiano: Sotto le stelle del jazz, Gelato al limon, Boogie, Diavolo rosso, Max e, naturalmente, Via con me.

Sul palco del teatro Sociale di Alba, venerdì 6 marzo, alle 21, un ensemble di musicisti d’eccezione — formato da docenti e collaboratori della Fondazione — darà vita a uno spettacolo raffinato e coinvolgente, in cui la cura musicale si unisce a una narrazione sottile e suggestiva, capace di restituire tutta la magia del mondo di Paolo Conte. Una serata per lasciarsi trasportare dalla musica e dalle parole, tra ironia, malinconia e visioni notturne, “via, via, vieni via con me…”.

Biglietti acquistabili qui.

I musicisti:

Direttore - Sergio Chiricosta

Pianoforte e voce - Enzo Fornione

Keyboard - Diego Arese

Contrabbasso - Mario Crivello

Batteria - Samuele Tassinari

Flauti - Giorgio Secchi, Adrian Nistor

Clarinetti - Paolo Montagna, Marco Palmarucci

Sassofoni - Alessio Mollo, Michele Chiaravalloti, Marco Massano

Trombe - Marco serra, Mario Zappalà

Tromboni - Gianpiero Brignone, Mauro Dighero