Alba aderisce a "M’illumino di meno": il 17 febbraio si spegne la Porta di Luce

CUNEO CRONACA - Il Comune di Alba aderisce all’edizione 2026 di "M’illumino di Meno", la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di vita sostenibili, che si celebra oggi, lunedì 16 febbraio.

L’iniziativa è stata ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar ed è stata istituita ufficialmente dal Parlamento con la Legge n. 34/2022. In un contesto globale segnato da crescenti pressioni sugli ecosistemi e dalle difficoltà della transizione ecologica, l’edizione 2026 pone al centro il ruolo della scienza, quale strumento fondamentale per l’analisi della crisi energetica e per la progettazione di soluzioni sostenibili.

Nell’ambito delle azioni previste, l’Amministrazione comunale realizza uno spegnimento simbolico: domani, martedì 17 febbraio, alle ore 19.15, verrà spenta la Porta di Luce in corso Europa, opera di arte contemporanea e uno dei simboli della città. L’adesione comprende inoltre ulteriori iniziative di riduzione dell’illuminazione su alcuni luoghi e spazi significativi del territorio comunale, tra cui monumenti e aree verdi cittadine, con l’obiettivo di promuovere un momento di simbolico silenzio energetico e di sensibilizzazione sul risparmio delle risorse.