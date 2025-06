ALBA/ A "Musica in Cascina" il suono raro e affascinante dell'armonica cromatica

CUNEO CRONACA - Per il terzo appuntamento con Musica in Cascina, anteprima del grande festival estivo Suoni dalle Colline di Langhe e Roero, sarà proposta la magia dell’armonica a bocca cromatica con Santo Albertini e Edoardo Bruni al pianoforte, occasione per ascoltare uno strumento affascinante e raro, un piccolo ma ingegnoso parallelepipedo sonoro, che esprime una voce sorprendente e piena di sfumature, con straordinaria efficacia sia nella musica classica, che nel nel pop e nel jazz.

L’armonica a bocca cromatica non deve essere confusa con la sua versione diatonica, assai più semplice, che si è conquistata un ruolo da protagonista nella musica popolare, soprattutto nordamericana. Se però l’armonica del country e del blues è limitata a una specifica tonalità, la cromatica non ha vincoli in questo senso e per giunta vanta un’estensione ben superiore, che può anche spingersi oltre il notevole traguardo di quattro ottave; il suono è prodotto sia espirando che inspirando ed è possibile eseguire note doppie ed accordi, con diversi tipi di vibrato e numerosi effetti timbrici come trilli e glissati. Albertini e Bruni mostreranno al pubblico tutte le magiche qualità della loro combinazione strumentale attraverso un repertorio che spazia da celebri capolavori ottocenteschi a pagine di grandi compositori del XX secolo, fra cui Ennio Morricone.

Gli appuntamenti di Musica in Cascina si svolgono nella dimora storica Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba in località Piana Biglini: il giardino e i suoi porticati accolgono il pubblico in un’atmosfera conviviale, la cornice raffinata e informale di una cascina storica piemontese. Le serate terminano in un brindisi con la presenza dei vini di Cantine prestigiose.

Calendario

Sabato 21 giugno - ore 21

Armonica magia

Santo Albertini armonica a bocca cromatica

Edoardo Bruni pianoforte

Sabato 28 giugno - ore 21

Opera, meditazione e fantasia

Giuseppe Nova flauto

Andrea Bacchetti pianoforte

Ingresso incluso il brindisi a fine concerto: 10 euro

Ingresso libero ai minori di dieci anni

Prenotazioni

Inviare un’email a simona.dellavalle@smcm.it

Informazioni

Parco Culturale Langhe Monferrato Roero - Alba Music Festival +39.0173.362408

info@albamusicfestival.com