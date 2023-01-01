Alba, 8 domeniche in musica con "Classica": apre il vincitore del Premio Busoni Yifan Wu

CUNEO CRONACA - Alba Music Festival presenta la rassegna CLASSICA, i Concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova. I concerti si svolgeranno tutte le domeniche alle ore 11, dall’11 ottobre al 29 novembre: otto appuntamenti domenicali a corollario della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, uno spazio di bellezza e di cultura, dedicato agli amanti della musica classica in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva internazionale del territorio.

L’inaugurazione, per celebrare la XV edizione, si terrà quest’anno domenica 11 ottobre alle 11 presso la Sala storica del Teatro Sociale di Alba, con il pianista cinese Yifan Wu (nella foto), vincitore della 65ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni e del Premio del Pubblico. Un concerto straordinario con un’interessante appendice. Nel pomeriggio dello stesso giorno, sempre al Teatro Sociale, si inaugura Incontri col Maestro. Yifan Fu incontrerà gli allievi del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca di Alba in un’occasione, accessibile a tutti, di grande interesse e ispirazione per i giovani musicisti, con la presenza di Dino Bosco, musicologo e divulgatore, che ci condurrà, in modo anche informale, nel mondo di uno dei giovani pianisti più riconosciuti, tra dialoghi con il pubblico, piccole esecuzioni e curiosità. L’ingresso è libero e gratuito.

Nelle domeniche seguenti, la programmazione di CLASSICA proseguirà come tradizione, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, gioiello architettonico e scrigno armonico riconosciuto. Saranno presenti ensemble cameristici e solisti di primo livello, per una stagione musicale che si preannuncia di grande interesse per i numerosi appassionati che seguono assiduamente Alba Music Festival. Classica completa quindi il ricco calendario della città, offrendo, attraverso il linguaggio universale della musica, un’imprescindibile componente culturale.

Dopo l’inizio con il recital di Yifan Fu, su brani di Mozart, Beethoven, Schumann, si prosegue domenica 18 ottobre, con un programma vivaldiano con Giuseppe Nova e i Musici del Macrino: vengono presentati i famosi concerti a cinque strumenti, un grande esempio di creatività ed energia del maestro veneziano.

Si prosegue domenica 25 ottobre con un programma dedicato all’Opera in versione cameristica, dove il soprano Annamaria Dell’Oste, con il clarinetto di Claudio Mansutti e Federica Repini al pianoforte ci accompagneranno tra i Lied di Spohr e Schubert, fino alle arie famose e alle fantasie di Bellini, Verdi e Puccini.

Il 1 novembre presenterà un interessante ed insolito programma con l’Ensemble Ellipsis: verrà presentato il romanticismo attraverso tre autori poco conosciuti, ma non per questo di minore valore musicale, che ci accompagneranno, attraverso i timbri caratteristici dell’oboe, della viola e del pianoforte, strumento romantico per eccellenza, nella densità e nel carattere dell’epoca.

Si prosegue l’8 novembre con uno straordinario duo pianistico, i fratelli Elia e Betsabea Faccini, nel pieno della loro attività internazionale, in un programma che mette ben in evidenza le potenzialità loro artistiche e strumentali oltre che di trascrittori passando, con i loro sogni ai sortilegi, dall’Apprendista stregone di Paul Dukas, a Borodin fino alla Suite da Romeo e Giulietta di Čajkovskij. Il 15 novembre sarà un salto nella belle époque: un quartetto strumentale internazionale per farci rivivere la tradizione storica del Caffè Concerto Italiano tra fine Ottocento e primo Novecento, un’esecuzione che ci trasporterà nel gusto di un’epoca, passando dal Coro a bocca chiusa della Madama Butterfly di Puccini a Verdi, fino alla Wally di Catalani.

Il 22 novembre tornerà un importante violinista spagnolo, Joaquin Palomares, con le sue Noches latinas, un inno alle sonorità e atmosfere ispaniche, in duo classico con il chitarrista Claudio Piastra, per questo viaggio esotico e creativo tra de Falla, de Sarasate, Piazzolla e il brasiliano Celso Machado.

Si conclude domenica 29 novembre, con un importante repertorio ed una giovane violoncellista di grande talento: con Echi d’Europa saremo portati nell’evoluzione della sonata per violoncello e pianoforte, passando dalla forma classica e di intensa espressione interiore di Beethoven, ad un paesaggio romantico differente e di grande intensità lirica come la Sonata di Edvard Grieg, tra folklore nordico, momenti contemplativi e una grande vitalità ritmica.

Calendario

Domenica 11 ottobre

Alba, Concerto d’inaugurazione

Sala storica del Teatro Sociale “Giorgio Busca”, ore 11

Yifan Wu pianoforte

Vincitore della 65ª edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni e del Premio del Pubblico

Musiche di Mozart, Beethoven, Schumann

Domenica 11 ottobre, ore 14.30

Sala storica del Teatro Sociale “Giorgio Busca”

Incontri con il Maestro Yifan Wu

Con la partecipazione degli allievi del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca

Con Dino Bosco, musicologo e divulgatore

Ingresso libero

Domenica 18 ottobre

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

Vivaldi a cinque

I capolavori cameristici del Maestro veneziano

I Giuseppe Nova flauto

Andrea Bertino violino

Marco Allocco violoncello

Giorgio Boffa contrabbasso

Nicola Davico clavicembalo

Musiche di Antonio Vivaldi

Domenica 25 ottobre

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

Opera da Camera

Annamaria Dell’Oste soprano

Claudio Mansutti clarinetto

Federica Repini pianoforte

Musiche di Spohr, Schubert, Bellini, Verdi, Puccini

Domenica 1 novembre

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

Musica inquieta: il romanticismo nascosto

Ensemble Ellipsis

Alberto Cesaraccio oboe

Francesco Spanu viola

Fabio Moi pianoforte

Musiche di Klughardt, Loeffler, Ruthardt

Domenica 8 novembre

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

Sogni e sortilegi

Faccini Piano Duo

Elia e Betsabea Faccini duo pianistico a quattro mani

Musiche di Debussy, Dukas, Čajkovskij, Borodin

Domenica 15 novembre

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

Salotto italiano tra Ottocento e Novecento

Ensemble Belle époque

Armand Priftuli violino

Vladimir Kocaqi violoncello

Giuseppe Carannante clarinetto

Paolo Scibilia pianoforte

Musiche di Poldini, Billi, Graziani, Catalani, Verdi, Puccini

Domenica 22 novembre

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

Noches latinas

Joaquin Palomares violino

Claudio Piastra chitarra

Musiche di Machado, Tavolaro, Boutros, de Falla, de Sarasate, Piazzolla

Domenica 29 novembre

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

Echi d’europa

Camilla Patria violoncello

Elena Ballario pianoforte

Musiche di Beethoven, Grieg

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità.

Ingresso

Abbonamento a 8 concerti: 30 €

Abbonamento a 8 concerti riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com nella sezione apposita): 18 €

Gli abbonamenti sono acquistabili on line sul sito www.albamusicfestival.com o all’ingresso dei concerti.

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 15 €

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 15 €

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Ingresso gratuito per gli studenti del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca, del Liceo Musicale da Vinci e della Scuola Media ad indirizzo musicale.

Ingresso speciale per gli studenti delle Scuole albesi di ogni ordine e grado:

biglietto singolo 5€, abbonamento 15€

Per biglietti e abbonamenti è possibile utilizzare la Carta del docente e il Bonus cultura (18app).

Classica è realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno del Comune di Alba, della Fondazione CRC, della Banca d’Alba ed in collaborazione con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba, del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca e del Centro Culturale San Giuseppe.

I concerti si tengono nella centralissima Chiesa di San Giuseppe, in Piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe. L’inaugurazione (11 ottobre) sarà presso il Teatro Sociale Giorgio Busca in Piazza Vittorio Veneto 3, Alba. L’incontro con il Maestro Yifan Wu, domenica 11 ottobre, ore 14.30 presso il Teatro Sociale “Giorgio Busca” è ad ingresso gratuito.