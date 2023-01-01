Alba, 12 computer ricondizionati donati al carcere per la formazione dei detenuti

CUNEO CRONACA - Nella Casa di Reclusione "Giuseppe Montalto" di Alba si è conclusa la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), attraverso la consegna di 12 personal computer ricondizionati, donati da Confartigianato Cuneo al Comune di Alba e dal Comune all’istituto penitenziario. Un evento che ha coniugato innovazione tecnologica, tutela ambientale e inclusione sociale.

L’iniziativa, coordinata dall’Assessorato alla Transizione Ecologica della Città di Alba in stretta collaborazione con gli Assessorati ai Servizi Sociali e all’Innovazione Tecnologica, ha visto la partecipazione del Sindaco di Alba Alberto Gatto, del Direttore della struttura, Nicola Pangallo, del Comandante di Polizia Penitenziaria Gianni Del Vecchio, del Garante comunale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Emilio De Vitto, della Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Monica Formaiano, della Presidente di Confartigianato Cuneo Daniela Balestra, del presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Alba Riccardo Roberto e della Presidente di Aica Emanuela Rosio.

La mattinata è iniziata con la lettura del messaggio inviato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha lodato il lavoro di squadra del territorio: "In tale attività coesistono l'impulso alla sensibilizzazione sul tema dei rifiuti con un risultato concreto, frutto di un'efficace gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Questo è un segnale estremamente importante per chi vive la complessa quotidianità di una casa di reclusione, unendo tutela dell'ecosistema, digitalizzazione e impegno sociale".

I computer consegnati su proposta del garante De Vitto - hanno sottolineato il direttore Pangallo e il comandante della Polizia Penitenziaria Delvecchio - costituiranno il primo nucleo di un’aula informatica dedicata ai detenuti, un presidio fondamentale per la formazione e il reinserimento.

Il sindaco Alberto Gatto, portando i propri saluti, ha rimarcato come “la collaborazione tra istituzioni e organizzazioni datoriali sia lo strumento principe per uno sviluppo che dia speranza alle persone”.

Donatella Croce (assessora ai Servizi Sociali): "La parola cardine di oggi è 'riparazione'. Riparare significa dare nuova vita a un oggetto e a una persona, ma significa anche dare 'riparo', dimostrando cura verso ciò che ci circonda".

Lucia Vignolo (assessora all'Innovazione Tecnologica): "La SERR è un'occasione unica per riflettere sui nostri stili di vita e per ripensare profondamente il rapporto che abbiamo tra le persone e con gli oggetti".

Roberto Cavallo (assessore alla Transizione Ecologica): "Il ricondizionamento è una risposta di pace. In un mondo che confligge per l'accesso alle materie prime, dimostriamo che la sostenibilità crea posti di lavoro locali e mantiene la ricchezza sul territorio, trasformando il rifiuto in risorsa".

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di economia circolare promosse dalla città di Alba, confermando l’impegno del Comune nel promuovere pratiche concrete che riducano l’impatto ambientale favorendo, al contempo, il benessere della comunità.