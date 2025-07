Al via i "Doi Pass" per Mondovì": 30 anni di musica, spettacoli e shopping sotto le stelle

CUNEO CRONACA - Tornano i “Doi Pass per Mondvì”, la manifestazione regina dell’estate monregalese che continua a regalare emozioni e riscuotere consensi. Mercoledì 2 luglio in scena il primo dei quattro appuntamenti in programma nelle vie e nelle piazze del centro storico di Mondovì Breo: una serata particolarmente emozionante perché segna il prestigioso traguardo delle trenta edizioni, celebrate durante l’inaugurazione. Il primo evento che l’Associazione “La Funicolare”, in collaborazione e con il contributo del Comune di Mondovì unitamente al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo, si appresta a vivere nei mesi di luglio e agosto, preludio al clou di Ferragosto: la Mostra dell’Artigianato Artistico. Il fitto calendario prevede non solo i due grandi classici, Cinema sotto le Stelle e “Doi Pass per Mondvì”, passando per “Mondovì e motori”, ma anche il “Movì”, Mondovì Music Festival, che prolungherà l’intrattenimento sino al mese di agosto.

Nel ricco calendario, particolare attesa per la seconda edizione del “Contest Y”: sul palcoscenico si esibiranno artisti e band che rappresenteranno tutti i generi musicali e tutte le età con una giuria d’eccezione e ‘Special Guest’ per ogni serata: da Frio (2 luglio), la band Lunera (9 luglio) e lo stand-up comedian Alessandro Cerato (16 luglio) sino al rapper Nerone (22 luglio). Il contest, organizzato dall’associazione Y Events, si pone come obiettivo quello di offrire a giovani e musicisti emergenti la possibilità di esibirsi e registrare un proprio singolo in uno studio di registrazione professionale, comprensivo di Mix&master. Tre serate per mettersi in gioco e conquistare la finale: le prime due in piazza Roma, poi il trasferimento in piazza Santa Maria Maggiore per tornare in piazza Roma per la finalissima.

Tra gli eventi, sempre sul palco di piazza Roma, di maggior rilievo artistico nelle singole serate dei “Doi Pass”: mercoledì 2 luglio, in piazza Roma, lo spettacolo “Lucio vs Lucio”, due storie, due voci, un’unica emozione racconto per canzoni di e con: Corrado Leone (voce e chitarra), Lorella Leone (voce), Andrea Candela (voce e tastiere), Fabio Mattiauda (voce, tastiere e fisarmonica), Gianfranco Re (batteria) e Gianni Cellario (basso); mercoledì 9 luglio, i Trelilu presentano in nuovo spettacolo “Vieni va!”; mercoledì 16 luglio, in scena il gruppo musicale Occitanas, unico nel panorama della musica d’oc, nato nel 2014 da un’idea di Sergio Berardo (leader dei Lou Dalfin) con l’intento di creare qualcosa di nuovo ed originale, non solo sul piano musicale, ma anche per quanto riguarda l’impatto scenico. Il gran numero di strumenti utilizzati, combinato alle voci suadenti e potenti delle cantanti, permette alle “Occitanas” di presentare una proposta musicale varia ed affascinante. Un punto di vista “al femminile” del vasto repertorio occitano.

«Gli eventi estivi organizzati nel centro storico della nostra città – afferma Mattia Germone, presidente dell’Associazione La Funicolare – sono l’occasione ideale per fruire della competenza e delle offerte dei negozi ‘di vicinato’, primi sostenitori delle iniziative che vengono proposte in maniera gratuita alla cittadinanza. Alle vetrine illuminate si affiancano, da tre decenni, animazioni e manifestazioni finanziate da enti pubblici e istituzioni private ma anche dal cuore pulsante del commercio attraverso delle sue attività presenti in centro storico, garantendone decoro e sicurezza. Per questo abbiamo deciso di proporre un’inedita operazione già in campo nella prima serata: -30% per i trenta anni. Una promozione straordinaria segnalata da apposita locandina esposta sulle vetrine degli esercenti».

Di seguito le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa: Il Podio Sport, La Gatta, San Pietro, Re Artù, Shu Moda, Sisto Quarto, Ottica Bolla, Marcos, La Boutique, Okra Concept store e Mimosa.

Cinema sotto le stelle – Mondovì, Piazza in piazza Maggiore a partire dalle ore 21.30

Martedì 8 luglio “Flaminia”

Martedì 15 luglio “Un mondo a parte”

Martedì 22 luglio “Romeo è Giulietta”

Martedì 29 luglio “Sonic 2 – Il film”

In caso di maltempo è previsto il rinvio di una delle serate a martedì 5 agosto

Doi Pass per Mondvì – Mondovì Breo, a partire dalle ore 21.00

Mercoledì 2 luglio

Via Beccaria - Caffè Borgheletto

METAMORFOSI in concerto

Piazza Roma

LUCIO vs. LUCIO - Tributo a Lucio Dalla e a Lucio Battisti

Via Beccaria n.21 - Museo della casa

'ORIZZONTI EMERGENTI' Mostra collettiva di arte

Piazza Cesare Battisti

TRE CHITARRE SUL COMO' in concerto

Piazza San Pietro - Moro cafè

DJ set

Piazza Monsignor Moizo

PIAZZA APERTA, performance circensi

a cura del FESTIVAL PIAZZA DI CIRCO

Piazzetta Comino

GOOD VIBES CREW - Spettacolo di Street Dance e Hip hop dance

Piazza S.Maria Maggiore

CONTEST Y - VOL.II contest aperto a tutti i generi musicali e a tutte le età!

SERATA POP - ospite il cantante Frio by Y Events APS

Corso Statuto - lato ponte Madonnina

BANDA MUSICALE di MONDOVI'. Dirige il Maestro Maurizio Caldera, canta Viviana Presutti

Corso Statuto fronte Area Besio

Esibizione della scuola di danza DOPPIE PUNTE di Ceva

Corso Statuto - fronte Area Besio

ASD MONDOVI’ SCACCHI – Scacchiera gigante e scacchiere per il gioco libero

Corso Statuto - Birreria Il Caimano

MUSICA LIVE

Corso Statuto - fronte portici ex clinica Bosio

Scuola di danza LA TERNA: esibizione di danza classica e moderna

Corso Statuto - portici ex clinica Bosio

SPAZIO DOULA: un angolo tranquillo per le famiglie

dedicato all'allattamento e al cambio del pannolino

Piazza Ellero - Mole cafè

Dj set con SBERLA

Via Sant’Agostino - ex chiesa Santo Stefano

MOSTRA “Dall’impressionismo alla modernità”

Biglietto ridotto a € 6,00 per tutti i visitatori