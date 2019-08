Al via dal 13 settembre il Festival della Fotografia d'autore: 18 mostre e 4 incontri con l'autore a Rossana e Busca

Torna a Rossana (CN) con la quinta edizione, il Festival della Fotografia d'autore. Tantissime iniziative tutte legate al mondo della fotografia sia professionale che amatoriale.

Diciotto mostre che saranno visitabili a Rossana presso Palazzo Garro e Centro d'incontro ed a Busca presso Casa Francotto, ogni domenica dalle ore 14:30 alle 18:30 a partire dal 15 settembre.

Il Festival prevede anche 4 “incontri con l'autore”, venerdì 13 settembre, venerdì 27 settembre e venerdì 4 ottobre presso la ex confraternita della Crusà in piazza Gazelli a Rossana mentre venerdì 20 settembre la serata si svolgerà a Busca presso Casa Francotto in P.zza Regina Margherita 20.

Venerdì 13: serata inaugurale, a seguire “Io ero, sono, sarò” a cura di Silvia Amodio.

Venerdì 20: “Atacama – Afterlife” a cura di Luca Fontana.

Venerdì 27: “Fotografi Emergenti” a cura dei fotografi selezionati per la “Call for Entry”.

Venerdì 4/10: “Dall'idea iniziale al progetto fotografico finale” a cura di Elena Perlino.

Durante il festival si terranno tre workshop aperti a tutti.

Domenica 22 settembre “Mobile Photography” a cura di Livio Saule e Tatiana Lovera, dedicato a chi ama fotografare con lo smatphone. Sabato 28 settembre sarà la volta di Francesco Francia fotografo di glamour riconosciuto a livello internazionale, fotografo ufficiale di Play Boy Italia. Come modelle avremo la fossanese Elisa Muriale e Laila Bounani appena proclamata Miss Universo Piemonte 2019.

Sabato 5 ottobre si terrà invece un corso per introdurre i bambini al mondo della Fotografia. Il RossanaFotoFestival comprende altre numerose iniziative tra le quali, l’ormai famosa “cena dei fotografi”.

Tutti i dettagli su: www.rossanafotofestival.it.

Per info e prenotazioni: 340/5506736 ore pasti e info@rossanafotofestival.it

Siamo anche su Fabcebook e Instagram: @rossanafotofestival