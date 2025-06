CUNEO CRONACA - Venerdì 27 giugno, a partire dalle 19, nella splendida cornice di Marsam Locanda, in Frazione Roncaglia 12, a Bene Vagienna si dà il via alla rassegna letteraria “Coincidenze – tra le righe”. Una rassegna letteraria che è dibattito, incontro di generi e di culture, di geografie vicine e lontane, perché ogni posto è casa, per chi ama il potere delle parole, ma anche incontro di radici e identità. Attraverso tre presentazioni, condotte dalla giornalista e ideatrice della rassegna Samantha Viva, si snoderanno i fili del tema di questa prima edizione, ovvero i legami. Quelli che partono dalla parola amore, quando si fa letteratura, quelli che ci conducono verso narrazioni a tinte forti come il giallo, e quelli che si creano attorno al concetto di madre e donna, attraverso i versi.

L’idea segue l’esperienza del 25 aprile, “Coincidenze”, un’esperienza culturale a tutto tondo che metteva insieme musica, arte e libri. Con una parte più legata espressamente alle parole, adesso, il focus si sposta su letteratura e dialogo. Nasce così “Coincidenze – tra le righe”. Tre gli scrittori scelti per animare il dibattito tra le righe. Il 27 giugno alle 19, aprirà la rassegna Rosario Castelli, professore associato di "Letteratura italiana" al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, dove insegna anche "Letteratura e Cinema" e “Didattica della Letteratura”, con il suo ultimo saggio Pentalogia dell’amore (Pungitopo Edizioni), che coniuga l’amore per la letteratura all’esperienza quotidiana, nella costante ricerca di se stessi e dell’altro, attraverso silenzi ed emozioni. Tra spigolature e contrappunti, può capitare di imbattersi in Dante e De Gregori, Plotino in dialogo con Truffaut e Pinocchio che va a braccetto con Socrate. Non solo un saggio ma anche, un lemmario eccentrico, nel senso del voler stare programmaticamente ex-centrum, spostando continuamente i confini del senso in un altrove. L’invito è quello di lasciarsi trasportare dall’autore, amorosamente.

Il secondo incontro, previsto per l’11 luglio, ci condurrà tra le tinte del giallo classico, con Marco Azzalini, professore all’Università di Bergamo, autore di numerose pubblicazioni e di racconti gialli e noir. Vincitore dei premi I sapori del Giallo 2023 e Spoleto Noir 2023, il suo La notte ha il suo profumo (Laurana), con cui ha vinto il premio NebbiaGialla 2024, nella sezione romanzi inediti, coniuga il presente al passato, un mistero di oggi a un sanguinoso attentato degli anni Settanta, nel clima rovente della Padova livida degli Anni di Piombo e quello decadente, segnato dall’omicidio di un clochard, della Padova di oggi. Tutto ruota attorno a un gruppo di amici legati da un segreto indicibile, una canzone indimenticata e un amore spezzato, che trasportano, con un ritmo serrato e una tensione crescente, a un epilogo amaro e sorprendente, dove niente e nessuno sarà risparmiato.

Il 18 luglio epilogo in bellezza con la poesia, grazie a Rosa Maria Di Natale, giornalista professionista, che vive e lavora a Catania e che dopo aver pubblicato diversi racconti su riviste, ha esordito con il romanzo Il silenzio dei giorni (Ianieri, 2021), ricevendo svariati riconoscimenti; in rassegna presenterà la sua prima raccolta poetica Corpo di tutte le madri(Ensemble), che narra in versi come il corpo-mondo delle madri sia abitato dalle figure del Mito, possa viaggiare con la Storia e trattenga le memorie private, i giorni ordinari o quelli di guerra, ospiti le creature più minuscole di Madre natura.

Ma non solo, le suggestioni raccontano anche i corpi ugualmente accoglienti delle non madri (madri oblique), delle anziane che hanno perso memoria di sé, o i corpi urlanti delle donne di ieri vittime di violenza (la magàra accusata di essere una strega) e di oggi (i versi in dialetto siciliano raccontano le fasi che precedono un femminicidio). La voce dell’autrice svela con delicatezza e decisione, e a tratti con ironia, la fisicità femminile, anche al momento in cui si lascia la vita. Una raccolta che è anche un canto della donna per la donna, un grido, un segnale che arriva dall’energia femminile del mondo.

Non saranno incontri di libri ma di parole e di scambio condiviso, come a cena tra amici, quando l’atmosfera si fa intima e i pensieri diventano occasione per parlare di chi siamo e di cosa vorremmo essere. In questi momenti, alle parole si accompagnano buon cibo e qualcosa da bere e così sarà anche durante la presentazione.

Ogni incontro condurrà in un luogo diverso, per l’argomento del libro e l’ospite, ma anche per il cibo che seguirà l’incontro, profondamente legato al contesto della serata, alle suggestioni che quelle parole ci hanno ispirato. Dalla Sicilia al Veneto, pur restando in Piemonte, tra gusti inconfondibili e sapori di casa, guidati da un calice di vino per riscaldare l’incontro. I menù proposti renderanno omaggio alla terra d’origine degli autori e ai loro libri, con pietanze studiate apposta per l’occasione e che entreranno nella carta.

L’incontro con l’autore è libero, per la cena è consigliata la prenotazione presso Marsam Locanda. I libri dei tre autori sono disponibili presso la libreria “Le nuvole” in via Cavour, 23 a Fossano, partner della rassegna.

Media partner dell’evento è la redazione di CriticaLetteraria.org. Su Instagram tutti i riferimenti sulla pagina di “Coincidenze”.