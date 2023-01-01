Al Santuario di Monserrato due laboratori per bambini tra colori e decorazioni autunnali

CUNEO CRONACA - Il Santuario di Monserrato si prepara ad accogliere due appuntamenti speciali all’insegna della creatività, della manualità e del divertimento, pensati per coinvolgere grandi e piccoli in momenti di condivisione e di creazione artistica.

Sabato 25 ottobre, dalle ore 9 alle 12, l’artista Monica Sepe guiderà il laboratorio artistico “Porta l’autunno a casa tua”, un’occasione per immergersi nei colori caldi della stagione attraverso la pittura e la composizione di un centrotavola autunnale fatto a mano. I partecipanti dipingeranno tre funghetti in legno con colori acrilici forniti durante il laboratorio e li incolleranno su una base in legno naturale, che potranno decorare con foglie decorative, pigne e altri elementi stagionali. Tutti i materiali saranno forniti e si utilizzerà colla a caldo per il fissaggio. Un momento dedicato a chi ama l’arte, la natura e il fai-da-te, perfetto per portare a casa un piccolo capolavoro stagionale. Il laboratorio, aperto a tutti i bambini, prevede un contributo di 5 euro e i posti sono limitati a un minimo di 10 e un massimo di 15 partecipanti. Per informazioni e iscrizioni: Cristian 340 2549768, Monica 349 4671167.

Domenica 26 ottobre, alle ore 14:30, l’Associazione Monserrato odv, in collaborazione con La Bottega delle Idee, propone il laboratorio “Un astuccio fatto da te”, pensato per i più piccoli in occasione dell’inizio del nuovo anno di catechismo. Guidati da Federica Dalmasso, i bambini realizzeranno un astuccio personalizzato, da utilizzare durante gli incontri di catechismo, stimolando la fantasia, lavorando con materiali colorati e creando un oggetto utile e speciale. Anche questo laboratorio è aperto a tutti i bambini e prevede un contributo di 6 euro. Per informazioni e iscrizioni: Cristian 340 2549768, Federica 331 3813238.