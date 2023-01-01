Al Santuario di Monserrato a Borgo i bambini creano la propria corona dell'Avvento

CUNEO CRONACA - L’Associazione Santuario di Monserrato odv, in collaborazione con Esmeralda Officina dei Fiori, propone un’esperienza creativa dedicata ai bambini: la realizzazione della corona dell’Avvento con le quattro candele che accompagneranno il cammino di attesa verso il Natale. Il laboratorio natalizio, gratuito è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni e si terrà sabato 29 novembre, alle 14 presso il Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo.

Durante l’attività, i partecipanti potranno creare una ghirlanda di pino utilizzando rami freschi e profumati, e decorarla con fiocchi e candele per renderla unica e speciale. Al termine, ogni bambino porterà a casa la propria corona dell’Avvento, realizzata con le sue mani. Il laboratorio si svolgerà in un ambiente accogliente e ricco di stimoli, ideale per dare spazio a fantasia e creatività.

L’iniziativa fa parte del progetto #MunsecreativeLab, promosso dall’Associazione Santuario di Monserrato odv e sostenuto dalla Fondazione Crc di Cuneo, con l’obiettivo di promuovere esperienze culturali e laboratori artistici aperti alla comunità. La partecipazione è su prenotazione (posti limitati): è possibile iscriversi inviando un messaggio WhatsApp al numero 3402549768 indicando nome o cognome del partecipante.