Al Rondò dei Talenti di Cuneo si esplora il mondo arabo fra tè, datteri e cultura

CUNEO CRONACA - Quanto ne sappiamo del mondo arabo?

Entrando nella luminosa sala al quarto piano del Rondò dei Talenti di Cuneo, ci accoglie sulla sinistra una postazione con brocche di tè e scatole di datteri. Numerose sedie rosse, alcune delle quali già occupate, sono disposte di fronte al grande schermo. Sparsi sulle pile, tra le vetrate, quattro fogli appesi ci porgono le seguenti domande: Ti piace colorare? Ti piace leggere? Ti piace scrivere? Ti piace giocare?

Ci troviamo alla seconda edizione del laboratorio interculturale “Tè alla menta e datteri: cultura”, organizzato al Rondò dei Talenti, nell’ambito del Bando Educare in terrazza promosso dalla Fondazione CRC.

Maurizio Ramonda, insegnante, progettista sociale e appassionato del mondo arabo, ci dà il benvenuto e ci ricorda che il percorso esperienziale prevede altri 3 appuntamenti dopo quello di oggi: 12 marzo, ore 17:00-19:00 – Tema: Migrazione; 19 marzo, ore 17:00-19:00 – Tema: Identità; 26 marzo, ore 21:00-23:00 – Tema: Arte.

Questi eventi, dal forte carattere laboratoriale, si caratterizzeranno per la gradualità con cui ci si immerge in un’altra cultura, favorendo un approccio progressivo ed approfondito. La partecipazione attiva del gruppo rappresenterà un aspetto fondamentale e sarà dato ampio spazio a domande, riflessioni e perplessità. L’elemento centrale è l'incontro tra persone che sarà arricchito dalla presenza di un ospite diverso per ogni appuntamento. Oggi, insieme a Maurizio, c’è Ahmed, un ragazzo egiziano dagli occhi dolci e profondi.

L’incontro si apre con una domanda, per niente banale, ovvero: "Quali sono i paesi arabi?". Noi occidentali spesso tendiamo ad agglomerare tutto quello che non è Europa in un’unica entità; infatti, osservando la mappa sul grande schermo, possiamo cogliere l’immensa estensione del territorio arabo e comprendere come sia abbastanza limitato il pensiero che dalla Mauritania all’Iraq non vi siano differenze.

E' vero, la religione predominante è l'islam, ma bisogna cominciare a sminuzzare un po’ questo grande corpo unito. Oggi Maurizio e Ahmed lo fanno introducendo un paese affascinantissimo e dalla storia millenaria: l’Egitto مَصر. Prima però ci viene proposta un’attività interattiva attraverso queste tre domande: La parola cultura a quale altro termine ti fa pensare? Cosa sai del mondo arabo? Cosa vorresti approfondire del mondo arabo?

Muovendoci nello spazio, ciascuno seguendo la propria traiettoria e il proprio ordine mentale di risposte, abbiamo compilato usando i pennarelli i grandi cartelloni con le domande, che da bianchi sono diventati gradualmente colorati. Nel mentre la voce di Saint Levant, giovane artista multilingue palestinese, ci ha accompagnato con alcune delle sue canzoni (Galbi, wazira, exile, balak). Questa celebrità internazionale, di soli ventiquattro anni, riesce a creare testi dal forte impegno politico e un sound unico, combinando la musica tradizionale araba con il R&B e l’hip-hop.

Abbiamo anche scoperto il "Mahraganat", un genere di elettronica che spopola nell'ambiente musicale egiziano e ha un'enorme risonanza, soprattutto tra i giovani, e si può ascoltare in moltissimi concerti in tutto Il Cairo.

"3amil eh? Kullu tamam" (come stai? tutto bene). Se sei in Egitto, in un ambito informale, questa è la frase che ti serve per interagire con gli altri. Perché c’è un 3 e come si dovrebbe pronunciare? Giusta obiezione. Ebbene, non tutte le lettere dell'arabo hanno un equivalente in latino. Per questo motivo, dove le lettere non arrivano compensano i numeri. Per quanto riguarda la pronuncia, beh, si può sempre optare per la formula “Izzaiak?”, che ha lo stesso significato di 3amil eh.

Nel mondo arabo invece il saluto più comune è “Sabah al khair”, a cui solitamente si risponde con “Sabah al nur”, un saluto quasi poetico che significa “la pace sia su di voi”, un augurio per un mattino pieno di benessere e di luce. La cosa divertente è che si può sentire anche in situazioni molto stressanti come nel bel mezzo del caos cittadino de Il Cairo.

La capitale, infatti, con i suoi venti milioni di abitanti, è considerata la città che non dorme mai. Il Cairo è sempre attivo, tant'è vero che alcuni negozi non hanno neanche porte o finestre, perché c'è sempre qualcuno dentro pronto a commerciare (o meglio, a contrattare) anche alle due di notte. L'arte della contrattazione qui regna sovrana, può essere considerata al pari di un atto sociale, in quanto è una buona occasione per entrare in relazione con un’altra persona. Se si vuole visitare questo paese bisogna prendersi del tempo da dedicare a questa pratica, perché è scortese accettare il primo prezzo richiesto. Come sostiene Maurizio, "non vi preoccupate di sparare un prezzo troppo basso e non sentitevi in colpa, perché loro sanno benissimo qual è il limite a cui spingersi e se accettano vuol dire che lo ritengono giusto".

Ma non tutto è contrattabile, come ad esempio il prezzo dei microbus, utilizzati per spostarsi tra i quartieri della città. Salirci sopra è un'avventura poiché non ci sono indicazioni sulla destinazione, il compito di annunciare, o meglio urlare, i nomi delle varie fermate è degli autisti. Per la discesa non bisogna aver problemi di raucedine o timidezza, occorre lanciare un grido sicuro pronunciando una frase in egiziano del tipo "accosta, oh autista!". Qui ci si rivolge quasi sempre con tono imperativo e diretto, la cortesia all'occidentale è inefficace per ottenere quel che si vuole. Oltre ai microbus ci sono anche i tipici Tuk tuk che scorrazzano per la città, mezzi di trasporto unici, ognuno personalizzato dal gusto individuale del proprio conducente, spesso ragazzini che offrono passaggi in cambio di qualche genēh, la sterlina egiziana.

Lo sapevate che se chiedete un kebab a Il Cairo non vi arriva il tipico rotolo ripieno di carne, verdure e salse? Infatti vi ritroverete nel piatto degli spiedini. È il shawarma quello che dovrete ordinare per ricevere il vostro panino. "Qual è il tuo preferito?" chiede Maurizio ad Ahmed, ma lui risponde dicendo che non gli piace il shawarma, preferisce di gran lunga i falafel, le buonissime polpette di ceci speziate e fritte. Il Koshari non può mancare nella presentazione delle specialità egiziane ed è un piatto completo "ha un po' di tutto dentro" in cui aglio e cipolla ovviamente non mancano.

Ahmed poi ci parla della sua città del cuore, Luxor, situata nel sud dell'Egitto. Ci racconta che qui si parla un dialetto a lui sconosciuto, ma loro lo comprendono perfettamente, perché sanno sia il dialetto del nord che l'inglese. Sono talmente diversi dal resto del paese che dice "sono più egizi che egiziani". Quando ci mostra le foto dei luoghi ha lo sguardo carico di emozione e ricordi. La lettura di una poesia profondamente evocativa di Ahmed e la parola speranza, scritta in arabo dal ragazzo su alcuni bigliettini, concludono questo emozionante incontro immersivo.

Quali sono le parole del mondo musulmano?

Allahu Akbar! Ovvero Dio è grande - purtroppo diventato celebre in Occidente solo per la sua correlazione al terrorismo.

Ramadan - il mese sacro che accompagna la vita di tutti i musulmani in cui si dice "ramadan Mubarak".

Tasbih - le 99 perline strette durante la preghiera per trovare serenità.

Allah.

Rasul (profeta).

Corano.

Haram - ciò che non puoi fare.

Halal - ciò che puoi fare.

Suhur - il pasto né troppo dolce né troppo salato che si consuma prima dell'alba.

Salah - preghiera.

Musallah - tappeto della preghiera.

Wudu - rito che si fa prima della preghiera.

Agnese Rabagliati