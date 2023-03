Al Múses di Savigliano le Dame del profumo, un laboratorio per i papà e una blind experience

CUNEO CRONACA - Dopo aver festeggiato a febbraio la prestigiosissima copertina di National Geographic Italia, Múses-Accademia Europea delle Essenze annuncia un mese ricco di appuntamenti molto diversi tra loro. Un laboratorio dedicato alle candele, una mattina per scoprire il potere delle essenze nella meditazione Yoga, una visita guidata incentrata sulle Dame del profumo. E ancora, un Atelier dedicato ai papà e infine una esperienza straordinariamente coinvolgente: un Atelier “al buio”, una blind experience per creare il vostro profumo guidati solo dal vostro olfatto.

DOMENICA 5 MARZO

Atelier delle candele - Ore 15.30

Scopriremo insieme come preparare una candela profumata, che ci annunci i profumi della primavera che si sta avvicinando. Grazie all’abbraccio di essenze aromatiche e cere, l’aroma si espanderà e si prolungherà nel tempo, arricchendo la vostra casa di note inebrianti. Ogni partecipante potrà portare via con sé la candela profumata e assolutamente personalizzata in un esclusivo contenitore.

Partecipazione/adulto: 25 euro.

DOMENICA 12 FEBBRAIO

Le Dame del Profumo - Ore 14.00

Energia femminile – Ore 15.30

Nella seconda domenica del mese, in omaggio alla festa della donna, Múses propone due appuntamenti dedicati alla femminilità. Alle 14 si terrà una specialissima visita guidata dedicata alle Dame del Profumo. Chi era Caterina Sforza? Quali ricette ha tramandato? A chi era dedicata la famosa Acqua della Regina, creata nel 1533 dall’officina di Santa Maria Novella? Chi fu maestro di Isabella d’Este e quali arcani saperi le tramandò? Come Theodora Ducas contribuì a far giungere in Occidente le preziose fragranze dell’Oriente? La storia del profumo è stata scritta da alcune grandi dame, in questa visita le scopriremo insieme.

Visita guidata ridotta per le donne: 8 euro.

Alle 15.30 una meditazione Yoga introdurrà il tema delle energie femminili e l’utilizzo di alcune particolari essenze aiuterà a svuotare la mente, a riconnettersi con l’energia dell’Universo e a prendere coscienza del proprio potenziale. Tariffa: 17 €

DOMENICA 19 MARZO

Weekend FAMIGLIE con biglietto speciale nucleo famigliare €8 per persona (il bimbo ha incluso il laboratorio)

MÚSES KIDS presenta Qual è il profumo del tuo papà? -Ore 15.30

Vi aspettiamo per scoprire insieme il Múses ad un prezzo speciale! Ogni componente del nucleo familiare (massimo 5 persone) potrà partecipare alla visita guidata delle 17.00 pagando solo €8.

Per ogni bimbo è inclusa la partecipazione al laboratorio Múses KIDS!

Domenica 19 marzo, il Múses dedica la giornata ai papà! Durante il laboratorio, i piccoli profumieri potranno scoprire tutti gli oli essenziali dell’organo del profumiere, scegliendo il profumo che più gli ricorda il loro papà. L’aroma scelto diventerà il protagonista di un profumatissimo regalo.

DOMENICA 26 MARZO

Omaggio alla Giornata del profumo - Blind experience

Un modo tutto nuovo per scoprire gli scrigni preziosi detti Organi del Profumiere. A occhi chiusi, facendosi guidare solo dal proprio naso, ecco un’esperienza straordinaria da vivere e da ricordare. Facendosi guidare solo dal senso dell’olfatto, quali aromi faranno vibrare la vostra immaginazione?

(Nella foto: la fontana olfattiva "La palette del pittore" a Palazzo Taffini)