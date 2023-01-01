Al Museo Diocesano di Cuneo il pubblico entra in una storia di cura con "Meravigliosi sintomi"

CUNEO CRONACA - Sabato 25 luglio alle 18 e alle 21, presso il Museo Diocesano di Cuneo (Contrada Mondovì, 15), è in programma “Meravigliosi sintomi | Una storia di cura al Museo Diocesano di Cuneo”, performance teatrale inedita che reinterpreta in chiave contemporanea la storia raccontata dal patrimonio del Museo Diocesano.

“Lo spettacolo è una performance site-specific itinerante che, attraverso un approccio contemporaneo, dà nuova voce alle storie e alle testimonianze custodite nel patrimonio del Museo Diocesano – spiegano i coordinatori di Noau -. I partecipanti al doppio spettacolo saranno accompagnati da un ‘morbo’, impersonificazione di una malattia che affligge la nostra società, e di sala in sala grazie a personaggi tratti dalla storia, potranno fare la loro scelta, in un percorso di guarigione che li condurrà fino all’uscita, nel mondo, dopo un viaggio di cura”.

I testi dello spettacolo sono stati scritti da Moth Produzioni, collettivo artistico e progetto culturale fondato a Torino nel 2023 da cinque giovani narratori. La recitazione è a cura di Palcoscenico Performing & Art Center con musiche eseguite dagli studenti del Conservatorio Ghedini di Cuneo. Il progetto ha ottenuto, unico in tutto il Piemonte, il finanziamento del Fondo per i piccoli musei del Ministero della Cultura che nel 2025 ha finanziato 28 progetti a livello nazionale. Dal mese di settembre nascerà anche una trasposizione in audioguida della performance, che sarà fruibile gratuitamente da tutti i visitatori del Museo Diocesano.

Lo spettacolo è un progetto di Fondazione Opere Diocesane Cuneesi e Museo Diocesano Cuneo con il coordinamento di Noau officina culturale e il finanziamento del Ministero della Cultura (Fondo per i piccoli musei). L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite (20 posti disponibili per ogni spettacolo).

Per maggiori informazioni visitare il sito www.museodiocesanocuneo.it, contattare il numero 353/4261755 o scrivere all’indirizzo e-mail museocuneo@operecuneofossano.it.