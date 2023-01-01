Al Comizio Agrario di Mondovì il docufilm sulle cooperative di comunità

CUNEO CRONACA - Il Comizio Agrario, l’associazione “Strada 661 – La Pedaggera” e i “Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri”, con il patrocinio di Cia Cuneo, organizzano giovedì 26 marzo 2026 alle 17.30, presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero 45 a Mondovì, la presentazione del docufilm “Cooperative di comunità” di Cine per la Terra e dell’associazione “Strada 661 – La Pedaggera”.

Una cooperativa di comunità è un’impresa orientata al benessere collettivo, dedicata alla gestione di beni comuni e servizi fondamentali per la comunità. La sua forza risiede nella partecipazione attiva dei cittadini, che, attraverso un approccio democratico, si uniscono per gestire attività economiche, sociali e culturali capaci di soddisfare bisogni reali.

Questi modelli risultano particolarmente efficaci nelle aree a rischio di spopolamento, contribuendo a rilanciare l’economia locale e a creare opportunità di sviluppo.

Interverranno Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario, Ettore Bozzolo dei Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri ed Enrico Barbieri dell’associazione “Strada 661 – La Pedaggera”.

Nel corso dell’evento verrà consegnato un simbolico riconoscimento alla Cooperativa agricola di comunità “La Volpe e il Mirtillo” di Ormea per il lavoro svolto a favore del territorio ormeasco.

L’evento è gratuito.