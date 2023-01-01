In sala con ferri e uncinetto: ai Portici di Fossano debutta "Fila al cinema"

CUNEO CRONACA - Avete mai pensato che al cinema si possa lavorare a maglia o all’uncinetto? Dopo il successo in tutta Europa e l’arrivo in Italia, debutta a Fossano il format "Fila al cinema", grazie alla collaborazione con “La Mimosa” e “Maddy che fa cose”.

L’appuntamento è un martedì al mese, con un film in prima visione: in sala ci saranno luci soffuse e una compagnia sferruzzante pronta a condividere un’esperienza diversa dal solito.

Si può partire da zero con un kit completo di istruzioni, oppure portare da casa il proprio lavoro: l’idea è vivere il cinema come momento collettivo, tra schermo e creatività.

Il primo appuntamento sarà al cinema I Portici di Fossano martedì 24 febbraio, alle 18,30, con il film Cime Tempestose.

L’ingresso costa 5 euro. Il kit è disponibile a 7 euro, previa prenotazione via mail a info@i-portici.net entro il venerdì precedente all’evento.

Per informazioni: www.i-portici.net, 0172.633381, info@i-portici.net.