"Al chiaro di Luna": il recital di Alberto Lodoletti apre la rassegna Incontri d'Autore a Cuneo

CUNEO CRONACA - Domenica 26 ottobre riprende la rassegna Incontri D’Autore con il recital “Al chiaro di luna” del pianista Alberto Lodoletti (nella foto), che si terrà alle 16.30 presso lo Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Il recital prevede l’esecuzione della Sonata 14 in Do diesis minore “Al chiaro di Luna”, Op.27 n.2 di Ludwig van Beethoven, con i tre movimenti: Adagio sostenuto, Allegretto e Presto agitato, seguita dal Sogno d’amore n.3 in La bemolle di Franz Liszt, dalla Ballata n.1 in Sol minore, Op.23 di Fryderyk Chopin, dal celebre Clair de Lune di Claude Debussy e dalla vivace Rapsodia in Blu di George Gershwin.

Chi è il pianista Alberto Lodoletti? Hanno detto di lui: «…ha entusiasmato il pubblico con un'interpretazione matura…», «…irradia scioltezza e convince con il suo virtuosismo…» [Tölzer Kurier], «…incanta con un pianissimo raffinato ed introspettivo…» [Siebenbürgische Zeitung], «…possiede un tocco limpido e sensibile…», «…ha suonato con la semplicità di un'improvvisazione piena di sentimento…», «…ha stregato il pubblico con il suo incantesimo…» [Murnauer Tagblatt].

Si avvicina al pianoforte all’età di cinque anni grazie al padre Mario, direttore di coro, seguendo le orme della nonna Nelly Schröder, pianista parigina. All’inizio studia pianoforte privatamente con Massimo Cozzi, Luca Sanna e Raimondo Campisi; in seguito, dopo la maturità classica presso il Liceo-Ginnasio “D.Crespi” di Busto Arsizio, frequenta il Conservatorio “G.Verdi” di Milano, dove con Vincenzo Balzani ottiene il diploma accademico con il massimo dei voti. Si perfeziona con Walter Krafft presso il prestigioso Münchener Musikseminar di Monaco di Baviera e partecipa alle Master-Class di Oleg Marshev, Mariana Sirbu, Boris Berman, Jean-Marc Luisada. Si è inoltre laureato in Farmacia presso l’Università degli Studi di Pavia. Dopo la scomparsa del padre Mario, dal 2024 è il farmacista del suo paese, Marnate, in provincia di Varese.

Premiato in diversi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, in veste di solista tiene concerti in Italia, Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Irlanda, Polonia, Principato di Monaco, Repubblica di Cina (Taiwan), Romania, Spagna, Svizzera e USA. Si esibisce in sedi prestigiose come: in Italia Società del Giardino, Conservatorio G. Verdi, e Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, Giardino della Fontana dell'Acqua Paola al Gianicolo di Roma, Palazzo Albrizzi di Venezia, Teatro Bibiena di Mantova; nel Principato di Monaco Théâtre des Variétés di Montecarlo; in Francia Château de Chabenet (Le Pont Chrétien, Berry); in Romania Filarmonica de Stat (Sala Thalia) di Sibiu-Hermannstadt, Filarmonica de Stat (Sala Ateneu) di Bacau, Filarmonica de Stat di Botosani; in Bulgaria Filarmonica di Stato di Shumen; in Austria Europa-Haus di Meyrhofen; in Germania Gasteig di Monaco di Baviera, Dreikönigskirche - Haus der Kirche di Dresda; in Spagna Fundacion Andres Segovia a Linares; in Taiwan presso la Feng Chia University di Taichung.

Dal 2014 è regolarmente invitato negli Stati Uniti per tenere concerti e Master-Class in Florida (University of Tampa), con crescente successo di pubblico e critica. Ha suonato come solista con l'Orchestra Sinfonica Carlo Coccia di Novara, l'Orchestra Filarmonica Mihail Jora di Bacau (Romania), l’Orchestra Filarmonica di Botosani (Romania), l’Orchestra Filarmonica di Stato di Shumen (Bulgaria), sotto la direzione di Renato Beretta, Ovidiu Balan (Romania) e Robert Gutter (USA).

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT, Banco Azzoaglio e il patrocinio del Comune di Cuneo.

Biglietti e abbonamenti

Ingresso: 10 euro; tessera per 4 concerti: 30 euro. L'incasso sarà utilizzato a parziale copertura delle spese organizzative.

Info: incontridautore@yahoo.it – cell. 333.4984128 / 393.3314628

Prossimi concerti:

Domenica 9 novembre, ore 16.30, Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC

TRIO ITALIANO – “Suggestioni senza tempo”

Endrio Luti (fisarmonica), Cristina Trimarco (fagotto), Thomas Luti (saxofono)

Il trio propone un programma eterogeneo che spazia dalla tradizione balcanica, ebraica, klezmer, sudamericana, oltre a trascrizioni di brani classici.

Domenica 23 novembre, ore 16.30, Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC

“Visioni al femminile” – Contro la violenza sulle donne

Duo Mel Bonis: Vera Lizzio, Diana Nocchiero (pianoforte a quattro mani)

Barbara Amodio (voce recitante)

Domenica 7 dicembre 2024, ore 16.30, Cuneo, Spazio Incontri Fondazione CRC

MAPS – BOSSO CONCEPT

Ivana Zecca (clarinetto), Davide Vendramin (bandoneòn), Jorge A. Bosso (violoncello), Piermario Murelli (contrabbasso)