Al castello di Rocca de' Baldi i visitatori di Historia Subalpina in costume d'epoca

ANTONELLA GONELLA - I marchesi Morozzo, signori del castello di Rocca de’ Baldi, domenica 18 dicembre avranno ospiti speciali provenienti direttamente da Torino: un gruppo di nobili in costume d’epoca ottocentesco farà tappa nelle sale, aperte per l’occasione. Insieme agli spettatori rievocheranno momenti di vita quotidiana nella dimora al piano nobile. E ripercorreranno la storia del cioccolato, amatissimo alla corte sabauda, dalle origini fino al gianduiotto, emblema del capoluogo piemontese. Non mancheranno curiosità su questo alimento che certo era presente sulle tavole più ricche in occasione delle celebrazioni del Natale, per quella che si annuncia come una visita inedita nello stile del gruppo storico Historia Subalpina.

Nel pomeriggio i componenti dell’associazione daranno vita a rappresentazioni teatrali vere e proprie alle 15, 16 e 17. Mentre all’esterno, per le strade del borgo, si svolgeranno i Mercatini di Natale organizzati dagli Amici di Rocca. In mattinata, dalle 10 alle 12, sarà inoltre possibile visitare il Museo etnografico ospitato al secondo piano del castello, con ingresso a offerta libera.

Historia Subalpina è un gruppo composto da 25 appassionati che fa dell’esattezza e della cura della ricostruzione storica una vera e propria missione. Tutto, a partire da costumi, aneddoti, usanze, viene riprodotto in base ad accurate ricerche, allo scopo di restituire una fotografia esatta di un periodo storico ed avvolgere grandi e piccoli nel fascino di un’epoca. Obiettivo: diffondere la conoscenza della storia e delle bellezze del Piemonte. Per questo sono graditi ospiti in tutte le principali dimore storiche della Regione. Reduci da una visita festa di Natale a Palazzo Carignano, in novembre hanno preso parte alle riprese per un cortometraggio al castello del Roccolo di Busca. Ma sono di casa a Palazzo Reale di Torino, Palazzo Madama, alla Reggia di Venaria, al Castello di Agliè, nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, nel Castello di Racconigi. Di certo la loro presenza sarà motivo di prestigio per il salotto dei marchesi di Rocca de’ Baldi.

Di proprietà dei marchesi Morozzo della Rocca dal 1643 al 1823, l’edificio ha affrontato una serie di ampliamenti nel corso dei secoli. Di particolare rilievo l’intervento nel 1700 a firma dell’architetto Francesco Gallo, ingaggiato dal marchese Gaspare Filippo Morozzo, e autore dell’ala rosa con l’infilata di sale e stanze e l’affaccio verso il parco. Ad oggi sono visitabili nel corso della stagione estiva il piano nobile, dove sono spesso organizzate visite a tema, e le sale del Museo etnografico al secondo piano.

Per entrambe le manifestazioni di domenica 18 dicembre è gradita la prenotazione entro il 17 dicembre: info@museodoro.it; tel. 3519568945.

(Nella foto: il gruppo Historia Subalpina a Palazzo Carignano)