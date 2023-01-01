Al castello della Manta con il Fai tra affreschi, torce e antiche tradizioni aspettando il Natale

CUNEO CRONACA - Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno così amato e atteso nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali di cui la Fondazione si prende cura con passione e dedizione da cinquant’anni, che raccontano la straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica che il nostro Paese esprime.

I giorni di festa sono un’ottima occasione per visitare i Beni del FAI da nord a sud della Penisola, addobbati e decorati per il Natale, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono, oltre che per trascorrere tempo libero di qualità con parenti e amici grazie alle numerose iniziative a tema pensate per adulti e bambini: castelli, abbazie, parchi storici, aree naturalistiche, luoghi letterari, ville e palazzi signorili, e persino una salina tuttora produttiva apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali, passeggiate e tanto altro.

Fino a martedì 6 gennaio 2026 verranno proposti oltre 40 eventi in 20 Beni, dal Trentino alla Sicilia, che regaleranno momenti di serenità e prezioso arricchimento culturale (elenco completo su www.aspettailnataleconilfai.it). Questi i prossimi appuntamenti che verranno organizzati nei Beni del FAI in Piemonte:

CASTELLO DELLA MANTA

In attesa del Natale tra storia, affreschi e tradizioni

6, 7, 8, 13 e 14 dicembre, ingresso al Castello ore 10.15-13.00-13.30; ingresso con visita guidata ore 10.30-11.30-12.30-14.00-15.00-16.00

Al Castello della Manta, fortezza medievale dal fascino severo che custodisce una delle più stupefacenti testimonianze della pittura tardogotica profana, sarà possibile immergersi nell'atmosfera del Natale grazie a una speciale visita guidata nelle sale vestite a festa: nel percorso che unisce le cantine e la cucina alle sale affrescate si dipanerà la narrazione delle tradizioni e delle pratiche più diffuse legate ai simboli natalizi, dalla corona dell’Avvento all'albero addobbato, dal presepe alle ghirlande, dall'agrifoglio al vischio. Gli ambienti del Castello del FAI, decorati per l'occasione, accoglieranno i visitatori, diventando teatro del racconto della sua storia e delle sue memorie, tra affreschi e aneddoti. La durata della visita è di circa 50 minuti; prenotazione consigliata.

Sabato 13 dicembre, il Castello del FAI parteciperà inoltre all’evento “I doni di Santa Lucia”, organizzato dal Comune di Manta. Dalle ore 15 alle 22, Via Castello ospiterà associazioni locali, espositori e artigiani per un percorso tra gusto e manualità. Dalle ore 15 alle 18, visite guidate all’antica Parrocchiale di Manta e, al giungere della sera, dalle ore 18 alle 22, il Castello aprirà le sue porte per speciali visite al buio. Muniti di piccole torce, i visitatori saranno condotti, tra aneddoti e racconti, a conoscere l’ala cinquecentesca del Castello. Durante il pomeriggio, per le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni, laboratorio manuale “Giochi di luce” (ore 15-16.30). Per i più grandi, due laboratori “Vermouth a Corte” (alle ore 16) e “La Tavola del Natale” (alle ore 17). I laboratori si terranno presso la Cascina del Castello.

Avventura natalizia. Speciale percorso per famiglie con bambini

7, 8, e 14 dicembre, ore 14.30

Aspettando il Natale il Castello della Manta, invita i più piccoli a partecipare a una divertente avventura natalizia. Il 29 e 30 novembre e il 6, 7, 8, 13 e 14 dicembre verrà proposta una particolare visita guidata della durata di circa 50 minuti, dedicata a famiglie con bambini dai 4 ai 10 anni, durante la quale occorrerà tenere gli occhi aperti per scoprire tutti gli indizi natalizi nascosti nelle sale del Castello e le orecchie spalancate per ascoltare le fiabe di Natale che gli indizi rivelano. Prenotazione consigliata.

Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Manta.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni: www.castellodellamanta.it; email: faimanta@fondoambiente.it; tel. 0175.87822.

I visitatori potranno inoltre trovare nei Negozi FAI del Castello di Masino e del Castello della Manta tante idee regalo originali e sostenibili, perfette per il Natale. Tra le proposte, la speciale collezione di prodotti dedicata ai 50 anni del FAI, celebrati quest’anno. Oggetti ricercati e di qualità, realizzati con materiali naturali o riciclati e illustrati in esclusiva da Jean Blancheart, che raccontano la storia, i valori e la passione che caratterizzano la Fondazione: dal foulard in seta decorato con un mandala in chiave FAI alla shopper in cotone biologico, passando per quaderni in carta ottenuta dagli scarti della lavorazione degli agrumi e matite in materiale riciclato. Oltre a questi, si potrà scegliere tra libri e volumi accuratamente selezionati e, per i più golosi, i prodotti alimentari realizzati con le materie prime provenienti dai Beni della Fondazione, come i mieli in molte varianti - acacia, castagno, millefiori, ciliegio –, l’Amaro “I Giganti della Sila”, una ricetta esclusiva che racchiude oltre venti varietà botaniche tipiche di questo bosco monumentale, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari del Bosco di San Francesco, le marmellate realizzate con deliziosi agrumi di Sicilia e tanto altro. Doni esclusivi e “di valore”: ogni acquisto sosterrà la missione di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano portata avanti quotidianamente dal FAI, a beneficio delle generazioni presenti e future. Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, e al prezioso contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il tredicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza all’iniziativa; due sinergie pluriennali strategiche e virtuose, da sempre fondate su medesimi obiettivi e valori, che si sono consolidate negli anni con la realizzazione di numerosi progetti. Grazie anche a BRT per il primo anno vicina alla Fondazione in qualità di sponsor del calendario eventi nei Beni, una nuova collaborazione nata con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone e le comunità alle bellezze del nostro Paese, e a Delicius, che rinnova per il quinto anno consecutivo il suo sostegno al progetto, confermando la propria vicinanza e partecipazione alla missione del FAI. Si ringrazia anche Mitsubishi Electric, al fianco del FAI da anni, che nel 2025 ha scelto di rinnovare e rafforzare il proprio impegno con un sostegno ancora più significativo. Grazie anche a Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, Mobility Partner degli eventi natalizi, che ha deciso di affiancarsi al FAI per promuovere una mobilità sostenibile, invitando i viaggiatori alla scoperta dell’Italia più bella.

(Foto © Fabrizio Giordano)