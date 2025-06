Al Caffè Sociale di Mondovì testimonianze, arte e musica per raccontare la resistenza palestinese

- Sabato 21 giugno Mondovì ospiterà un evento speciale dedicato alla cultura palestinese e alla sofferenza del popolo gazaui. “La Voce di Gaza”, in programma al Caffè Sociale, propone una giornata ricca di testimonianze, arte, cibo e musica.

Si comincia alle 16:30 con l'incontro “Sopravvivere e resistere”, durante il quale la famiglia Mahdi, sopravvissuta al massacro a Gaza, racconterà la propria storia, aprendo un dibattito con il pubblico. La testimonianza sarà accompagnata dalla voce di BeSawty, con canti della tradizione arabo-palestinese.

Alle 19 sarà inaugurata “Sorella Palestina”, una mostra dedicata alla causa palestinese. Sarà presente anche un banchetto per la raccolta fondi destinata ad aiutare chi vive oggi in condizioni estreme.

Alle 19:30 spazio ai sapori con un’apericena levantina curata da Eria – Cinque Petali, che proporrà piatti tipici della cucina palestinese e mediorientale. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro giovedì 19 giugno al numero 375 8178138.

La serata si concluderà alle 20 con un dj set dal vivo firmato dj Grissino, che mixerà brani dalla compilation “International Artists for Gaza”, offrendo un momento di festa e condivisione, ma anche di riflessione.

L’evento è organizzato da Caffè Sociale, Sorella Palestina, Eria – Cinque Petali e Donne in cammino per la pace. Un’iniziativa che invita a conoscere da vicino una realtà drammatica, ad ascoltare, dialogare e sostenere la causa di un popolo ancora in cerca di giustizia.