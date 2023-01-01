Al "Bonelli" di Cuneo le università e il lavoro spiegati da professionisti ed ex studenti

CUNEO CRONACA - Si è svolta l’assemblea di istituto presso l'Itc "F.A. Bonelli" di Cuneo, organizzata dai rappresentanti degli studenti.

Per le classi IV e V il tema è stato l’orientamento in uscita, momento cruciale nel percorso scolastico di studentesse e studenti perché li accompagna in una delle scelte più significative della loro vita: cosa fare dopo il diploma: Università, Its, lavoro, percorsi professionalizzanti, opportunità che richiedono consapevolezza, informazioni chiare e confronto diretto con chi ha già intrapreso queste strade.

Ha aperto l’evento il prof. Guglielmi, collaboratore vicario della dirigente scolastica, dott.ssa Sandra Bosco, anch’essa presente e impegnata nell’accogliere tutti gli ospiti secondo lo stile che contraddistingue il clima che si respira al Bonelli.

Sono intervenuti rappresentanti dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Cuneo, del Collegio dei Consulenti del lavoro, del Sistema Orientamento Piemonte, dell’ufficio del lavoro e dell’Informagiovani. Inoltre, studentesse e studenti hanno potuto incontrare ex allieve e allievi del Bonelli, universitari e giovani già inseriti nel mondo del lavoro.

La testimonianza di chi ha già affrontato la scelta post diploma ha offerto uno sguardo concreto sulle diverse possibilità: sono state descritte difficoltà, soddisfazioni, cambi di rotta e successi. La prof.ssa Politano, docente Orientatore nell’Istituto, ha sottolineato come questo confronto diretto aiuti a mitigare dubbi e timori, rendendo più reale e meno astratta la prospettiva del “dopo maturità”. Un grande grazie a Luca Aimetta, Mattia Bertolassi, Elisabetta Bottasso, Chiara Demichelis, Luca Martina, Giorgia Massano, Alberto Mulassano e a Veronica Prin che hanno trasmesso esperienza, amicizia e motivazione.

Anche il giovane docente di informatica, prof. Gianmaria Delfino, ha partecipato ai desk informativi presentando il proprio percorso al Politecnico di Torino nell’ambito del Corso di Ingegneria Gestionale.

Gli Ordini professionali hanno illustrato il proprio ruolo, i percorsi di studio, gli sbocchi occupazionali e le competenze richieste ed hanno contribuito a chiarire cosa significhi, oggi, intraprendere una carriera in ambito economico, amministrativo e giuslavoristico.

Il Bonelli ritiene essenziale la collaborazione con Enti e Istituzioni del territorio per l’ampliamento delle opportunità formative, lavorative e di mobilità. L’orientamento in uscita,infatti, non è soltanto un insieme di informazioni, ma un percorso di accompagnamento alla scelta. Grazie alla sinergia tra scuola, ex studenti ed enti, i giovani possono sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie capacità e affrontare il futuro con strumenti adeguati, fiducia e senso di responsabilità.

Per il Bonelli investire nell’orientamento significa investire nel successo formativo e professionale delle nuove generazioni.