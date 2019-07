Aido Cuneo: "Prima delle vacanze fai un gesto generoso per salvare una vita"

In Italia sono oltre 8.800 le persone che sono in attesa di una chiamata che possa ridare una speranza di vita grazie al trapianto. Ecco allora il nuovo appello che Aido sezione provinciale vuole lanciare a tutti gli abitanti della provincia di Cuneo.

"Prima di fare le valigie, dedicate generosamente pochi minuti a chi purtroppo in vacanza non potrà andare perché malato. Non costa nulla e bastano due firme, perchè non farlo?".

E' possibile scaricare il modulo di adesione sul sito internet www.aido.it e dopo averlo compilato spedirlo in originale alla sezione provinciale Aido di Cuneo, in via Principi di Piemonte 15 a Bra.

Per informazioni, chiarimenti e delucidazioni è attivo h24 il numero di telefono cellulare 3270450695 e la casella email aidoprovincialecuneo@hotmail.com.