Referendum, ai seggi fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15: com'è l'affluenza

CUNEO CRONACA – Anche in provincia di Cuneo si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per l'elezione dei sindaci e dei Consigli in 19 Comuni della Granda.

Attive ovunque le misure di precauzione anti-Covid: mascherine obbligatorie.

Seggi aperti nella giornata festiva fino alle 23 e ancora domani dalle 7 alle 15. Poi lo spoglio.

