Agricoltura sostenibile e high-tech: Quantica R&D e SKY53 mostrano il futuro dei raccolti a Tarantasca

CUNEO CRONACA - Prosegue la collaborazione tra Quantica R&D e SKY53, due realtà che condividono una visione comune: un’agricoltura più sostenibile, efficiente e rispettosa dell’ambiente.

SKY53, azienda svizzera specializzata in agricoltura di precisione, utilizza droni equipaggiati con sensori multispettrali e termici per analizzare il suolo e le colture, fornendo dati accurati che consentono interventi mirati e tempestivi. Un approccio che permette di ottimizzare la resa, ridurre gli sprechi e valorizzare le risorse in campo.

A completare questa visione c’è il contributo scientifico di Quantica R&D, guidata da Luciano Gastaldi, che da anni porta avanti un lavoro di ricerca sulle biotecnologie applicate all’agricoltura. La Tecnologia S.M.T.© (Supra Molecular Technology) sviluppata dall’azienda rappresenta oggi una delle alternative più avanzate e concrete alla chimica di sintesi, grazie alla capacità di agire sul piano energetico e molecolare per rinforzare le piante e riequilibrare il terreno in modo naturale.

Al centro di questa sinergia c’è L57 ECO-IMMUNO STIMOLANTE, un’acqua funzionale completamente biodegradabile e priva di componenti tossiche, che favorisce la fotosintesi, aumenta la resistenza delle piante agli stress ambientali e migliora le proprietà organolettiche e nutrizionali dei raccolti. Una soluzione ideale per l’uso tramite droni, dal momento che la normativa europea vieta l’irrorazione aerea di prodotti chimici o pesticidi.

L’utilizzo del drone consente inoltre un notevole risparmio idrico e di prodotto: bastano 150 litri di acqua funzionale per ettaro. Un metodo efficiente, pulito e sostenibile, che unisce tecnologia e rispetto per la natura.

Per mostrare in campo i risultati di questa collaborazione, giovedì 16 ottobre presso l’azienda agricola Le Tre Rose a Tarantasca (via Laghi di Avigliana 37) si terrà una dimostrazione aperta agli agricoltori e ai professionisti del settore.

L’incontro inizierà alle 9, con la preparazione e le spiegazioni tecniche a cura dei team di Quantica R&D e SKY53, per poi proseguire intorno alle 10 con il volo del drone che effettuerà l’irrorazione delle piante con l’acqua funzionale.

Sarà un momento di confronto e osservazione diretta, pensato per chi vuole capire da vicino come la combinazione tra biotecnologia e agricoltura di precisione possa ridurre costi, ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità del raccolto, nel pieno rispetto dell’ambiente.

La collaborazione tra Quantica R&D e SKY53 dimostra che è possibile coltivare in modo diverso: più consapevole, più pulito e più intelligente.

Un passo concreto verso l’agricoltura che vogliamo per il futuro!