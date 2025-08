Agosto in Valle Stura: cinema rurale, passeggiate e sapori di montagna

CUNEO CRONACA - Un ricco programma di eventi animerà la Valle Stura durante il mese di agosto, tra proiezioni sotto le stelle, passeggiate tematiche, laboratori creativi e occasioni per riscoprire le tradizioni del territorio.

Venerdì 8 agosto - Cinema all'aperto sotto le Barricate, proiezione "Un pasteur"

Nella Piazzetta dell'Ecomuseo Pontebernardo, ore 21 proiezione di "Un pasteur", un documentario poetico e potente di Louis Hanquet, vincitore della Genziana d'Oro come Miglior Film al Trento Film Festival 2024. La storia di Félix, giovane pastore solitario, che sceglie di vivere lontano dal mondo, attraversando boschi e montagne con il suo gregge, alla ricerca di una vita in equilibrio tra natura, silenzi e lupi.

Giovedì 14 agosto - Passeggiata laboratorio sulle erbe spontanee

Ritrovo ore 15 a Pontebernardo (Pietraporzio). Una facile escursione sui sentieri dell'Ecomuseo della Pastorizia con Marta Spada, erborista e guida escursionistica. A fine passeggiata si terrà un laboratorio di trasformazione delle erbe in un oleolito. Costo: 5 euro. Info e prenotazioni: ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it, 347 211 8377.

Proiezione di "MA TÈRRA", un film di Andrea Fantino

Mercoledì 13 agosto, ore 21.15 ad Aisone e martedì 26 agosto, ore 21 a Sambuco. Al centro del film le storie di due parlanti la lengo d’oc, fortemente legati alla valle Stura, dove è stato girato il film: Agnese Fossati e Luca Franco. Luca e Agnese amano la loro terra. La Valle Stura è l'orizzonte dei propri pensieri, le montagne in cui sono cresciuti, un piccolo grande mondo a cui è impossibile rinunciare. È uno spazio concreto e insieme ideale, che coincide con la lingua occitana, una lingua degli affetti capace di superare i confini e di portare in contatto comunità lontane tra loro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Corso base di feltro

Ritornano gli attesi appuntamenti con la mastra feltrai Romina Dogliani per realizzare insieme manufatti in feltro di lana sambucana. Mercoledì 13 agosto, ore 15 a Bersezio per realizzare un coprisaponetta in feltro. Domenica 17 agosto, ore 15 a Vinadio nel giardino del Piccolo Hotel, per realizzare un arazzo in feltro. Info e prenotazioni: ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it, 347 211 8377.

L'Opera 5 di Moiola è ora visitabile!

Le prossime visite saranno domenica 10, sabato 16 e domenica 17 agosto alle ore 10, 13.30 e 16.30. Punto di ritrovo con la guida: Comune di Moiola (Via Don Cristini, 1). Tutte le info e prenotazioni su www.moiola2045.it o al numero 328 2032182 (Porta di Valle - Valle Stura)

Escursione al tramonto con apericena

Martedì 12 agosto, ore 17.30 a Castellar delle Vigne. Escursione serale con la guida Silvestro Noemi con apericena presso Castellar delle Vigne. Info e prenotazioni: +39 3282032182 | portadivalle@vallesturaexperience.it.

Visite alle Miniere di Barite

Escursione e visita con la guida e geologo Stefano Melchio alle miniere di barite di Pietraporzio. Domenica 3 agosto, ore 10 e sabato 16 agosto ore 15. Info e prenotazioni: +39 3282032182 | portadivalle@vallesturaexperience.it.

Visite guidate alle Rovine del Forte della Consolata

Sabato 9 , alle ore 15.30 e sabato 16 agosto alle ore 09.30. Info e prenotazioni: +39 3282032182 | portadivalle@vallesturaexperience.it.

Giovedì stellati

Giovedì 14 agosto, ore 20.30 ad Aisone presso il Camping Il Castagneto. Escursione serale con la guida Stefano Melchio alla scoperta del cielo stellato. Info e prenotazioni: +39 3282032182 | portadivalle@vallesturaexperience.it.

Visite guidate a Palazzo Borelli a Demonte

Alla scoperta di uno dei luoghi simbolo di Demonte. Sabato 9 agosto, alle ore 10.30. Domenica 10 , giovedì 14 e domenica 17 agosto visita del palazzo e del parco Borelli alle 10.30 e alle 15.30; sabato 16 agosto, ore 15.30. Info e prenotazioni: +39 3282032182 | portadivalle@vallesturaexperience.it

TUTTI GLI EVENTI IN VALLE

Rittana

Domenica 3 agosto. Memoria della Resistenza e della civiltà alpina. Chiot Rosa - Rittana. Info: www.montagnafutura.com



Demonte

Sabato 2 agosto. Inaugurazione della 63ª Mostra “Collezione Studioerre”. Palazzo Borelli - Demonte, ore 17. Mostra visitabile fino al 14 settembre



Domenica 3 agosto. Gioca Demonte. Esposizione di Lego nel paese



Domenica 10 agosto. Demonte in Quadro – 4ª edizione. Dalle 9 alle 17, per tutto il giorno esibizione en plein air di pittori paesaggisti sotto i portici di Demonte



Sabato 16 agosto. San Donato giovani in festa, dj e musica al Palatenda



Aisone

Domenica 17 agosto. Simona. Ex confraternita - Aisone, ore 21. Spettacolo a cura di Dispari Teatro/ Onda Teatro nell'ambito della Rassegna "Un sipario tra cielo e terra"



Vinadio

Da venerdì 18 luglio al 24 agosto. Mostra fotografica Maraman - Paesaggio culturale delle valli occitane. Cappella della Caserma Carlo Alberto. La mostra dedicata alla rete dei musei, con scatti di Roberto Beltramo, Paolo Viglione e Diego Crestani è visitabile dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18.30.



Da sabato 19 luglio. Le chiavi dello spirito. Presso il Lago di Vinadio e Bar La Crosa. Una speciale mostra en plein air di Franco Sebastiano Alessandria, evento organizzato da grandArte nell’ambito della rassegna “OMG - grandArte 2025-2026 - I confini del sacro”.



Sabato 9 e domenica 10 agosto. Vinadio Fest 2025. Mercatini, musica e cibo presso la pista di pattinaggio



Martedì 12 agosto. Danze occitane con Daniela Mandrile. Bagni di Vinadio



Dal 24 luglio al 24 agosto. Temporary Shop al Forte di Viandio. Il Forte di Vinadio ospita la tredicesima edizione del Temporary Shop, l’iniziativa organizzata da Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio, che per un mese offre visibilità a creativi artigiani e produttori agricoli del territorio, all’interno di un suggestivo negozio temporaneo.

All’ingresso del Temporary Shop sarà inoltre visitabile, negli stessi orari di apertura, lamostra “Per non dimenticare. Ricordi e testimonianze dei discendenti di coloro che sono partiti alla ricerca di un futuro migliore”, a cura di Jeanine Pessione Jamet e del gruppo genealogico francese Antenati Piemontesi.

Saranno presenti anche i prodotti di Lana Circolare, la filiera a km zero, collocata quasi interamente in Valle Stura, etica e sostenibile per l’ambiente e le persone, che valorizza la lana sambucana come risorsa economica, come materia artistica e come mezzo di inclusione sociale.



Sambuco

Nel mese di agosto alle ore 21 si terranno le conferenze della rassegna "La natura si fa arte. Meraviglie attraverso i secoli" con videoproiezioni a cura della storica e storica dell'arte Flavia Cellerino. Venerdì 1 agosto, "Alberi e foreste: racconti verdi in punta di pennello"; giovedì 7 "Fiori: simboli, colori, bellezza"; giovedì 14 "Animali dipinti tra scoperta e stupore"; venerdì 22 "Onda su onda: dipingere il mare nei secoli"; giovedì 28 "Arte e natura: illustrazione scientifica attraverso i secoli".



Sabato 9 agosto. L'orecchio impossibile. Musica e tempo. Centro di documentazione Valle Stura - Sambuco, ore 17. Presentazione del saggio di Marco Lombardi



Domenica 10 agosto. Storie di Mamma Balena. Sambuco, ore 18. Spettacolo a cura di Dispari Teatro/Onda Teatro nell'ambito

della Rassegna "Un sipario tra cielo e terra"



Il Centro di Documentazione sarà aperto e visitabile gratuitamente tutti i venerdì, sabato e domenica dalle ore 14 alle 18. Sempre visitabile la mostra ALMANT, fotografie a tema naturalistico dedicate alla Valle Stura di Alma Giraudo di Pratolungo.



Pietraporzio



Sabato 2 agosto. Creme Brulè show. Giardini del lago - Pietraporzio, ore 21.30. Spettacolo di fuoco a cura del circo Cerini. Ingresso libero

Domenica 3 agosto. Vita con Lloyd. Il giardino del tempo. Libreria del forno - Pietraporzio, ore 17.30. Presentazione del libro di Simone Tempia



Giovedì 7 agosto. Cinema all'aperto e food truck a Castello. Fraz. Castello, dalle ore 19. Cinema, food truck ed escursione alla scoperta del cielo stellato. Info: 328 2032181|portadivalle@vallesturaexperience.it



Sabato 9 agosto. Ore 17.30 in Crouzà presentazione del libro "Nina devi tornare al Viso" di Linda Cottino.

Alle 21 presso la Parrocchiale concerto della Corale Valle Stura



Sabato 9 e domenica 10 agosto. Laboratorio Fotografico: Raccontare una Comunità. Laboratorio fotografico tra le vie del paese con Valeria Fioranti



Martedì 12 agosto. Passeggiata notturna alla Big Bench. Pietraporzio, ore 20.30.. Info: 347 2385581; stefano.melchio@gmail.com



Giovedì 14 agosto. Yoga in natura con Carolina Gallai. Giardini del municipio - Pietraporzio, ore 9.30



Mercoledì 13 agosto. Corso di danze occitane. Pontebernardo - Pietraporzio, ore 21, con Daniela Mandrile



Venerdì 15 agosto. Festa Patronale dell'Assunta. Pontebernardo - Pietraporzio. Cena sotto il tendone e musica occitana con Simonetta Baudino e i suonatori della Valle Stura



Sabato 16 agosto. Yoga serale con Carolina Gallai. Giardini del municipio - Pietraporzio, ore 18



Domenica 17 agosto. La selletta del Becco Rosso. Pontebernardo - Pietraporzio, ore 9. Escursione guidata alla scoperta delle fortificazioni della Valle. Info: roberto.pockaj@gmail.com