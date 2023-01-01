Agosto al castello di Racconigi tra appartamenti segreti, giardini e spettacoli

CUNEO CRONACA - Agosto diventa il mese per scoprire i luoghi meno conosciuti e il patrimonio delle Residenze sabaude e dei Musei nazionali del Piemonte attraverso un programma di visite straordinarie, mostre, concerti e spettacoli. Tra gli appuntamenti, l’apertura degli appartamenti normalmente chiusi del Castello di Racconigi, i nuovi percorsi del Forte di Gavi (AL), il Concerto al tramonto nell’area archeologica di Libarna (AL), le visite agli Appartamenti dei Principi di Palazzo Carignano (TO), la stagione musicale del Castello di Agliè (TO) e gli appuntamenti dell’Abbazia di Vezzolano (AT).

Al castello di Racconigi il mese si apre con due appuntamenti del ciclo Il Castello nascosto: patrimoni da riscoprire, dedicato agli ambienti normalmente esclusi dal percorso di visita. Sabato 8 agosto sarà possibile accedere agli Appartamenti di Ponente e di Mezzogiorno, che conservano dipinti, arredi storici e preziosi manufatti delle collezioni sabaude, tra cui le monumentali vedute del progetto juvarriano per il Castello di Rivoli e lo scrigno donato dalla Città di Milano alla principessa Margherita di Savoia in occasione delle nozze con il futuro re Umberto I. Sabato 22 agosto il pubblico potrà visitare gli alloggi delle balie, spazi di servizio che raccontano la dimensione più privata della vita della famiglia reale e l’educazione dei figli di Vittorio Emanuele III ed Elena del Montenegro.

Tra i due appuntamenti, domenica 16 agosto, il protagonista sarà invece il Parco con Storie di giardini e di giardinieri, una visita naturalistica della rassegna Effimera dedicata agli alberi, alle trasformazioni del Giardino dei Principini e al lavoro di chi, nel tempo, ne ha custodito il patrimonio botanico, seguita da un pic-nic all’aria aperta.

Il mese si concluderà domenica 30 agosto con un altro appuntamento di Effimera: Ma piantala lì!, reading teatrale curato da Onda Larsen con Alessandro Barbaglia dedicato al mondo delle piante, ospitato alla Margaria e accompagnato dalla possibilità di percorrere il rinnovato collegamento tra il Castello e il complesso neogotico, recentemente riaperto al pubblico.

Inoltre, domenica 2 agosto torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Nelle Residenze reali sabaude e nei Musei nazionali del Piemonte l’ingresso sarà gratuito in tutte le sedi, ad eccezione del Castello di Moncalieri, visitabile con biglietto intero e del Castello di Serralunga d’Alba dove sarà applicata la tariffa ridotta.

Nel fine settimana di Ferragosto, inoltre, nonostante la festività, saranno in vigore i consueti orari di apertura a Palazzo Carignano (10-13 e 14.15-18.30), Villa della Regina (9.30-18), Castello di Moncalieri (10-18), Castello di Agliè (9-13 e 14-19), Castello di Racconigi (Castello 9-19, Parco 9.30-18.30), Abbazia di Vezzolano (10-18), Castello di Serralunga d’Alba (10.30-13.30 e 14.30-18.30), Forte di Gavi (9.30-17.30, solo sabato 15 agosto), Area Archeologica di Industria (9.30-12.30 e 17-20), Area Archeologica di Augusta Bagiennorum (8-20), Area Archeologica di Libarna (9.45-18.45, solo sabato 15 agosto).