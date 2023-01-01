Aggredisce i soccorritori del 118 in ambulanza: arrestato un giovane di Savigliano

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla Polizia di Stato - Questura di Cuneo: "Durante la notte tra martedì e mercoledì scorso il personale della Polizia di Stato, U.P.G.S.P. della Questura è intervenuto presso l’Ospedale di Cuneo, in quanto era stata segnalata la presenza di un paziente che dava in escandescenza e che aveva appena aggredito il personale medico sanitario.

In precedenza il personale medico del 118 aveva infatti prestato le cure mediche al giovane nei pressi di una discoteca e lo aveva successivamente trasportato fino al Pronto Soccorso. Durante il tragitto in ambulanza tuttavia il giovane aveva improvvisamente aggredito fisicamente i soccorritori.

Essendo in stato di alterazione, all’arrivo degli operatori della squadra volanti della Polizia di Stato il giovane continuava ad agitarsi violentemente, minacciando sia il personale medico sanitario dell’Ospedale che il personale della Polizia di Stato, creando altresì ritardo nella gestione dei pazienti in attesa del triage.

Per questi motivi il giovane veniva tratto in arresto per i reati di lesioni a personale sanitario, resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio e veniva custodito presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida, al termine della quale l’Autorità Giudiziaria convalidava la misura dell’arresto e disponeva anche la misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di Savigliano, con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22 alle ore 7".

(Foto di repertorio)