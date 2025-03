"Again, tocca ancora a noi": corso di formazione per i giovani organizzato dall'Anpi a Boves

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "Again, di nuovo, termine che viene sbandierato dalle estreme destre come slogan per rendere ancora grandi le nazioni (MAGA, Make America Great Again; MEGA, Make Europe Great Again), questa volta lo diciamo noi!

Tocca ancora alla gente comune amare la propria patria e lottare per la democrazia, come hanno fatto i giovani partigiani e le giovani partigiane, braccati per un'idea di libertà, torturati ed uccisi per ideologie sbagliate, prevaricatrici e violente.

Tocca ancora a noi! Ancora. Purtroppo. Aspettiamo i giovani e le giovani che vogliano formarsi per resistere ancora a queste ideologie!!

L'Anpi provinciale, con il patrocinio dell'Anpi regionale, del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte e del Comune di Boves, promuove un corso di formazione per giovani under 35 anni, dal titolo "Again, tocca ancora a noi. Democrazia, diritti e pace".

L'inaugurazione del corso sarà venerdì 4 aprile alle 18, con un convegno aperto al pubblico che avrà per relatori Carlo Petrini (sociologo, scrittore e fondatore di Slow Food), Beatrice Verri (Direttrice della Fondazione Nuto Revelli) e Gigi Garelli (direttore dell'Istituto Storico della Resistenza e della società civile di Cuneo) presso l'Auditorium Borelli di Boves.

I giovani possono iscriversi al corso sul sito anpicuneo.it".