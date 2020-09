Al via le gite a Montà d’Alba, Ormea e Vinadio con l’associazione Genitori Pro Handicap Cuneo

CUNEO CRONACA - Da settembre l’Associazione Genitori Pro Handicap Cuneo comincia l’attività di cura dei sentieri nei Comuni di Montà d’Alba, Ormea e Vinadio.

Riprendendo le esperienze che da anni l’Associazione Genitori Pro Handicap Cuneo svolge in collaborazione con il CAI di Dronero nell’ambito della montagna terapia, a settembre inizia un ciclo di uscite sui territori di Montà d’Alba, Ormea e Vinadio.

E’ dimostrato che svolgere attività all’aria aperta, evadendo dalla solita routine e rendendosi utili al miglioramento del territorio con semplici gesti quali, raccogliere una cartaccia, spostare una pietra dal sentiero, è salutare per tutti ed è proprio questo l’obiettivo del progetto “Adottiamo un sentiero”, rivolto non soltanto ai disabili dell’Associazione (i “ragazzi”, indipendentemente dalla loro età) ma anche a tutti coloro che vogliono mettersi in gioco.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del Bando Mondo Ideare. Il Bando ha permesso ad un gruppo giovani attivi sul territorio di collaborare con l’Associazione Genitori per rielaborare le esperienze della stessa con fini sociali.

Da questo incontro, è nato il progetto “Adottiamo un sentiero”, per il quale è stato importante l’apporto dell’ufficio Turismo e Programmazione Europea della Provincia di Cuneo, che ha proposto sentieri adeguati per i ragazzi e ha promosso l’idea della cura dei sentieri quale attività aperta a tutti coloro che li frequentano.

Al progetto collaborano anche i volontari del Cuore Immacolato di Cuneo e l’Associazione Gli Amici per la ripresa video e divulgazione delle attività. Il progetto si svolge su tre territori scelti in base alla loro biodiversità, per offrire esperienze e paesaggi diversi ai partecipanti. In particolare, lungo il cammino di Sant’Anna di Vinadio, con la collaborazione dei volontari dell’Associazione “Il cammino di Sant’Anna” e del Comune di Vinadio; nei percorsi consigliati dal Comune di Ormea sull’omonimo territorio; nei sentieri di Montà d’Alba con l’apporto dell’’Eco museo delle Rocche e del Roero.

Tutte le attività verranno svolte nel rispetto delle regole anti-Covid. Il progetto si svolge con il patrocinio dei comuni di Montà d’Alba, Ormea e Vinadio e con il partenariato della Provincia di Cuneo.

Chiunque fosse interessato a partecipare, può contattare l’Associazione Genitori Pro Handicap Cuneo al numero 3479325095 (Angela) oppure 3317590965 (Stefania).