Addio alla maestra Franchina Gallo, una delle prime donne a prendere la patente a Sale Langhe

SERGIO RIZZO - Franchina Gallo aveva 84 anni, ne avrebbe compiuti 85 il 10 gennaio 2026. Sabato 20 dicembre è scomparsa all’affetto dei suoi cari e della comunità cebana tutta.

Vedova di Franco Voarino, stimata maestra elementare, ha avuto una vita “laboriosa” per usare le sue parole, sempre dedita a prendersi cura della sua famiglia, dei suoi alunni e al perenne lavoro.

Orfana di guerra con un padre mai conosciuto “disperso”, partito per la Russia quando aveva sei mesi, ha studiato ed è diventata insegnante in una realtà ben più complessa e difficile dell’attuale, quando studiare “era per pochi”.

È anche stata una delle prime donne a prendere la patente a Sale Langhe, dove nacque. Si è sempre distinta per una grande forza, una volontà di ferro, una marcata generosità. Fondamentale punto di riferimento della famiglia Voarino, è uno spicchio di mondo autentico e di "altri tempi" che se ne va.

La ricordano i figli Gianni con la moglie Daniela e gli amatissimi nipoti Rebecca e Pietro e la figlia Tiziana con Ferdinando che ringraziano per le attente cure i reparti di Medicina d’Urgenza e il reparto di Cardiologia Utic dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì.

Il rosario si terrà lunedì 22 dicembre alle 18, presso la chiesa dei Cappuccini a Ceva. Il funerale sarà martedì 23 dicembre alle 10 presso la chiesa parrocchiale della Frazione Malpotremo di Ceva.

Sergio Rizzo