Addio all'anticiclone: in Granda da lunedì piogge, freddo e prime nevicate in montagna

CUNEO CRONACA - Un'area di alta pressione di matrice nordafricana ha garantito tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulla nostra regione, salvo addensamenti irregolari nel pomeriggio a ridosso delle valli tra Alpi Cozie e Lepontine associati a locali rovesci.

Dalle prime ore di domenica - riferisce Arpa Piemonte - è atteso un graduale peggioramento a partire dalle vallate occidentali e settentrionali, in progressiva estensione nel corso del pomeriggio alle zone di pianura e collina adiacenti e al resto della regione nella notte tra domenica e lunedì.

Domenica - si legge sul sito di Nimbus.it - un aumento della nuvolosità e le prime piogge dal pomeriggio-sera preannunceranno l'ingresso di una vasta circolazione depressionaria di origine atlantica responsabile di un marcato peggioramento del tempo a inizio settimana con piogge anche abbondanti, soprattutto sul Piemonte settentrionale, e un brusco calo delle temperature con le prime possibili nevicate anche a quote di media montagna martedì.

Domenica 21 settembre

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti a ridosso delle vallate nordoccidentali e settentrionali e schiarite nella prima parte della giornata altrove; nuvolosità in generale aumento nel corso del pomeriggio.

Locali foschie sulle pianure centro-orientali al mattino.

Precipitazioni: rovesci e temporali nella prima parte della giornata a ridosso delle vallate occidentali e settentrionali, localmente forti nelle valli dell'alto Torinese; dal pomeriggio fenomeni in estensione alle zone di pianura e collina adiacenti, sporadici o del tutto assenti fino alla tarda serata tra Cuneese orientale, Astigiano ed Alessandrino, salvo deboli rovesci sull'Appennino di confine.

Zero termico: in calo fino ai 3600 metri a nord e 3700-3800 metri a sud.

Venti: moderati o forti in montagna, sudoccidentali sulle Alpi, da sud-sudest sull'Appennino; deboli o moderati da est-sudest altrove.

Lunedì 22 settembre

Nuvolosità: molto nuvoloso con schiarite irregolari in giornata a ridosso delle vallate alpine tra Cuneese e Torinese e pianure adiacenti.



Precipitazioni: rovesci e temporali diffusi fino al mattino, più intensi sui settori nordoccidentali e settentrionali e sull'Appennino di confine; nel corso del pomeriggio fenomeni ancora intensi tra Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano, a carattere sparso e al più moderati altrove.



Zero termico: in calo sui 3200-3400 metri sui settori occidentali e settentrionali, sui 3500-3700 metri altrove.

Venti: moderati o forti in montagna, sudoccidentali sulle Alpi, meridionali sull'Appennino; deboli o moderati da est-sudest altrove, con rinforzi sui settori collinari meridionali.