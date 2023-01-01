Addio a Michele Pellegrino, il fotografo che ha raccontato l'anima della provincia di Cuneo

CUNEO CRONACA - Scene di matrimonio, storie di uomini e montagne, scorci di città, silenzi raccolti nei conventi di clausura, il suo sguardo sulle Langhe e sul mondo contadino: così Michele Pellegrino ha raccontato, per mezzo secolo, la provincia di Cuneo. Addio al fotografo originario di Chiusa di Pesio, morto a 92 anni, per decenni attento e appassionato narratore del territorio cuneese.

Nato il 1° febbraio 1934, Pellegrino aveva scoperto la fotografia quasi per caso a 33 anni. Autodidatta, in breve tempo ne aveva fatto la propria professione, iniziando già nel 1969 a esporre i suoi lavori. Nel 1972 aveva pubblicato il primo libro fotografico, dando avvio a un percorso nel quale proprio i volumi sarebbero diventati uno degli strumenti privilegiati per raccontare attraverso le immagini, accompagnate dall’approfondimento della parola scritta.

Nel corso degli anni aveva esposto in sedi prestigiose, continuando però a privilegiare la pubblicazione di libri fotografici, nella convinzione che potessero raggiungere un pubblico più vasto e favorire una comprensione più profonda delle immagini e delle storie raccontate.

Nel 2000, in occasione dell’Anno mondiale della montagna, era stato tra i dieci fotografi provenienti da diverse parti del mondo protagonisti della mostra "Cento scatti per il Duemila". Anche dopo il pensionamento aveva continuato a fotografare e l’avvento del digitale, anziché allontanarlo dalla sua arte, aveva dato nuovo slancio al suo lavoro.

A ricordarlo è anche l’Amministrazione comunale di Mondovì, che partecipa «con profonda commozione» alla sua scomparsa, definendolo «ineguagliabile narratore fotografico del nostro territorio e della sua evoluzione socioeconomica» ed esprimendo vicinanza alla famiglia e ai suoi cari. Il Comune ricorda in particolare le esposizioni personali “Impressioni”, ospitata nel settembre 2017 alla “Meridiana Tempo”, e “Mondovì e dintorni”, la grande mostra tematica promossa dal Centro Studi Monregalesi nel maggio 2019 all’Antico Palazzo di Città.

Nel 2024, una mostra a Torino aveva ripercorso la sua lunga carriera: “Michele Pellegrino. 1967-2023”, promossa da Fondazione Crc e Camera, aveva raccolto oltre mezzo secolo di immagini, restituendo la profondità e la continuità del suo lavoro fotografico.

(Foto Archivio Cuneocronaca.it)