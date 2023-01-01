Ad Artesina oltre un metro di neve, debutta la nuova seggiovia del Pian della Turra

CUNEO CRONACA - Una splendida nevicata ha portato ad Artesina oltre un metro di neve. Vacanze natalizie "da urlo" quelle che si preannunciano nella località del Mondole Ski. Ci sono infatti tutti gli ingredienti per immaginare un fine anno da ricordare nella località piemontese.

Una nevicata sensazionale che si inserisce perfettamente in un anno che rimarrà nella storia della stazione e che vede Artesina proiettata verso il futuro con il nuovissimo impianto del Pian della Turra. Una nuovissima seggiovia esaposto al servizio delle bellissime piste in quota che pone la località all’attenzione nazionale per essere una delle pochissime località del Piemonte ad avere un impianto ad agganciamento automatico sopra i 2000 metri.

Un periodo di festività che rimarrà nella storia e nei ricordi di tutti coloro che avranno la fortuna di poter vivere l’esperienza sulla neve in questo fine anno che si preannuncia scintillante con un programma di attività di sicuro effetto fruibile da tutta la famiglia. Dai più piccini, con l’immancabile baby dance sul palco centrale dove la mascotte Pinky, il simpaticissimo coniglio rosa, farà impazzire tutti, ai più grandi con una serie di iniziative, dalle fiaccolate ai concerti live, al dj set, ai mercatini di montagna fino alla fiera degli antichi mestieri che renderanno magica l’atmosfera della piazza centrale, cuore pulsante della località, con proposte mirate a disposizione di tutti.

Non mancheranno poi le singole iniziative dei locali sul posto, pronti a proporre molteplici opportunità per i visitatori durante le festività natalizie. Sul fronte piste un comprensorio Mondoleski tutto aperto per la felicità degli sciatori che avranno la possibilità di spaziare in lungo ed in largo su oltre 130 km di piste.

Quest’anno, per tutta la stagione, sarà in funzione l’opzione di acquisto dello Ski-pass dinamico online che consentirà di sciare a tariffe agevolate scegliendo tra le varie opzioni possibili. Come sempre, saranno aggiornate in tempo reale tutte le informazioni utili: dal sito ufficiale www.artesina.it alle pagine fb ed Instagram. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0174242000 o scrivere alla mail info@artesina.it.