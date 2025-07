Ad Alba una serata di solidarietà e risate con Filippo Bessone

CUNEO CRONACA - L’Associazione Ludica di Alba organizza una serata speciale all’insegna della solidarietà e del buonumore per sostenere l’acquisto degli arredi della sua nuova sede. L’appuntamento è per la serata di domenica 27 luglio all’Arena Guido Sacerdote (ingresso da via Accademia), dove dalle 18.30 si potrà gustare una cena di street food a cura di CÒJ More than Food, mentre alle 21 andrà in scena lo spettacolo comico di e con Filippo Bessone.

L’ingresso alla serata ha un costo di 10 euro. I biglietti sono acquistabili su ticket.it. Un’occasione per divertirsi e, allo stesso tempo, contribuire concretamente alla crescita di un’associazione che lavora sul territorio con progetti educativi, culturali e sociali.