Ad Alba la presentazione della riedizione degli scritti di monsignor Sebastiano Dho

CUNEO CRONACA - L’Azione cattolica e la diocesi di Alba invitano giovani, adulti e sacerdoti all’incontro in programma sabato 16 maggio, a partire dalle ore 10, nella Casa diocesana di Altavilla, per la presentazione della riedizione degli scritti di monsignor Sebastiano Dho, raccolti nel volume “Un tratto di strada insieme” pubblicato da Effatà editrice.

L’iniziativa sarà l’occasione per tornare alle parole del vescovo di Alba dal 1993 al 2010, ancora oggi di grande attualità: un magistero in ascolto del Concilio, capace di indicare uno stile di Chiesa fondato su vicinanza, condivisione e fede vissuta nella quotidianità.

Durante l’incontro saranno approfonditi alcuni fili conduttori del suo pensiero: la centralità della Chiesa locale, l’annuncio del Vangelo anche nella dimensione sociale e il coraggio di cercare strade nuove attraverso la rilettura dei suoi testi. Nella sezione del libro intitolata “Colloqui”, la voce del pastore arriva diretta al cuore: a volte ironica e profetica, a tratti essenziale e concreta, ma sempre attenta al vissuto delle persone.

Il percorso sarà condiviso con Vittorio Rapetti e Maria Teresa Balocco, per riscoprire nel libro una sorgente viva di riflessione e orientamento. Dopo l’incontro è previsto il pranzo, per prolungare la condivisione anche a tavola. Nel pomeriggio, guidati da fra Davide, sarà dedicato un tempo di riflessione alla figura di san Francesco, nell’anno a lui dedicato.